Foto: PZ SR dacia, ferrari, zrážka Zrážka dvoch vozidiel z opačnej cenovej skupiny - Dacie a Ferrari.

Autá sa podľa polície zrazili na diaľnici D4 v smere do Stupavy. Po náraze odhodilo automobil Ferrari SF90 do priekopy, zatiaľ čo Dacia Duster zostala na ceste, otočená v jazdnom pruhu do protismeru. Pri zrážke sa zranil jeden človek. Ani jeden vodič nenafúkal.

Cenový rozdiel zvýrazňuje aj odhadnutá škoda. Kým na Ferrari bola predbežne vyčíslená na 500-tisíc eur, v prípade Dacie je odhadnutá na 5 000 eur.