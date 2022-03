Tri milióny ľudí majú u lekára platiť. Štát dáva na svojich poistencov menej ako Mexiko

To znamená, že približne tri milióny poistencov si budú musieť vziať hotovosť k všeobecnému, očnému lekárovi alebo aj k pediatrovi. Aj napriek tomu, že pravidelne platia zdravotné poistenie. Aj napriek tomu, že v Ústave Slovenskej republiky sa píše: „Každý má právo na ochranu zdravia. Na základe zdravotného poistenia majú občania právo na bezplatnú zdravotnú starostlivosť a na zdravotnícke pomôcky za podmienok, ktoré ustanoví zákon.“

Zväz ambulantných poskytovateľov, ktorý združuje zhruba 1 700 ambulancií, vyhlásil, že od apríla budú ich lekári poistencom štátnej poisťovne poskytovať len neodkladnú zdravotnú starostlivosť.

Koľko si pacienti nakoniec v ordináciách priplatia, je nateraz otázne, pretože každý poskytovateľ má inú zmluvu. No ceny výkonov pôjdu podľa prezidenta Asociácie súkromných lekárov Mariána Šótha rapídne hore.

„Nemôžeme sa však pohybovať v starých cenách. Ak chceme zaplatiť personál, nájom, energie či materiál, tak nemôžeme pracovať so sumami, ktoré vymyslel niekto, kto nedofinancoval zdravotníctvo,“ vyhlásil Šóth. Pripomína, že na vine nie je poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, ale štát. „Ten neplatí za svojich poistencov,“ spresnil.

Slovensko za poistencov štátu, teda za matky na materskej, dôchodcov či deti platí 31 eur mesačne, čo je podľa Asociácie na ochranu práv pacientov menej ako napríklad v Mexiku. Na porovnanie, v Českej republike je to 71 eur za mesiac.

„Veľké sľuby a pozrite sa, ako to vyzerá. Toto nie je systém doplnkového pripoistenia. Nie je to o tom, že čo nedá štát, to si musia ľudia platiť. Nech otvorene povedia, nemáme na to peniaze a nech povedia, kto si bude za základnú zdravotnú starostlivosť doplácať,“ hnevá sa prezidentka Asociácie na ochranu práv pacientov Mária Lévyová.

Štát však odkazuje, že je to v poriadku a minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nom. OĽaNO) dodal, že sa v stredu večer chystá za generálnym riaditeľom štátnej poisťovne Richardom Strapkom. „On je za zmluvy zodpovedný a chcem si to nechať vysvetliť. Znepokojený zatiaľ nie som,“ povedal minister v stredu popoludní. Znepokojený bude, ak budú zmluvy nepodpísané. Tie však podpísané nie sú, a preto hrozí, že od apríla tri milióny poistencov štátnej poisťovne v tretine ambulancií dostanú len neodkladnú starostlivosť.

„Zdravotníctvo bolo mnoho rokov rezortom, v ktorom bolo príjemné kradnúť. Do zdravotníctva sme minulý týždeň dali 365 miliónov eur. Pred týždňom neboli podpísané žiadne zmluvy s nemocnicami a dnes vieme, že všetky štátne nemocnice majú zmluvu so Všeobecnou zdravotnou poisťovňou,“ pýšil sa minister financií Igor Matovič (OĽaNO). Je pravdou, že Asociácia štátnych nemocníc dodatky nových zmlúv s poisťovňou podpísala. No v prípade nedostatku finančných zdrojov ich štát, na rozdiel od súkromných zariadení, oddlží.

To, že Všeobecná zdravotná poisťovňa uzatvorila zmluvy so štátnymi nemocnicami, nie je podľa Šótha prekvapením. „Tieto nemocnice neodvádzajú ani do Sociálnej poisťovne, pretože na to nemajú peniaze. Vždy dostanú zo strany štátu generálny pardon a stav sa zrovná do nuly,“ podotkol Šóth.

Štát urobil, čo mohol. Na rade je pán Jaroslav Haščák, ktorý si cez zdravotnú poisťovňu Dôvera vytuneloval na Cyprus viac ako 400 miliónov eur," rázne vyhlásil Matovič. Paradoxne však súkromné poisťovne zmluvy s ambulanciami uzatvorené majú.

„Odporúčam všetkým občanom, ktorí pôjdu v najbližšom čase k svojmu lekárovi, aby si najskôr preverili, či naozaj majú zdravotnú starostlivosť hradenú z verejného zdravotného poistenia. Aby po vyšetrení neboli nepríjemne prekvapení,“ upozorňuje podpredsedníčka opozičnej strany Hlas Zuzana Dolinková.

„Bezplatné“ zdravotníctvo

„So Zväzom ambulantných poskytovateľov sme na cenových podmienkach dohodnutí,“ ozrejmil hovorca Dôvery Matej Štepiansky. „K dnešnému dňu máme uzatvorené zmluvy so všetkými poskytovateľmi s presahom do budúceho roka,“ reagovala hovorkyňa zdravotnej poisťovne Union Beáta Dupaľová Ksenzsighová.

Obe súkromné poisťovne však priznali, že sa zatiaľ s Asociáciou nemocníc Slovenska nedohodli. Aj ony, podobne ako Zväz ambulantných poskytovateľov, odmietajú pristúpiť na zmluvu, ktorá nezohľadňuje zvýšenie platov, extrémne ceny energií a rekordnú infláciu. Podľa informácií denníka Pravda by mali byť výsledky rokovaní známe vo štvrtok.

Podľa Ústavy má každý občan na základe zdravotného poistenia právo na bezplatnú zdravotnú starostlivosť a na zdravotnícke pomôcky. Ekonomicky aktívny občan na zdravotnú starostlivosť odvádza 14 percent z hrubej mzdy, za nezamestnaných zase platí štát mesačne 31 eur.

„Ak by boli dostatočne pokryté platby za poistenca štátu, tak by tento problém nenastal. No nie sú a odvody ekonomicky aktívnych občanov to nedokážu pokryť,“ spresnila Lévyová. Vláda by si podľa nej mala dobre zvážiť, ako bude pokračovať ďalej.

„Ak do zdravotníctva nedá ešte najmenej 200 miliónov eur, tak si za zdravotnú starostlivosť budeme musieť doplácať,“ tvrdí. Sama tiež nevie povedať, koľko to bude, takýto stav bol podľa nej na Slovensku naposledy v 2012. Ani vtedy nemali lekári v rukách zmluvy s poisťovňami. Ten stav trval štrnásť dní.

Nikto podľa nej nemôže donútiť nezmluvného poskytovateľa, aby pracoval za sumy, ktoré nastavila poisťovňa. „Ak si ľudia budú musieť u lekára doplácať 30 či 40 eur, mnohí k lekárovi nepôjdu. Kým počas pandémie sa k lekárovi dostal každý tretí, teraz to bude každý desiaty,“ ozrejmila šéfka pacientskej asociácie. Dodáva, že platby za nemocničnú starostlivosť sú ešte vyššie, pričom podľa nej stojí len jedna noc na lôžku vyše sto eur.

Bez náhrady

Všeobecná zdravotná poisťovňa tvrdí, že napriek odmietnutiu pokračuje v rokovaniach s jednotlivými členmi Zväzu ambulantných poskytovateľov, ktorí majú záujem dohodnúť sa v záujme pokračovať v zmluvnom vzťahu so štátnou poisťovňou. „Poskytovateľov ambulantnej starostlivosti, ktorí sa rozhodnú nepokračovať v zmluvnom vzťahu, budeme postupne nahrádzať novými ambulanciami, ktoré poisťovňu požiadali o zazmluvnenie,“ ozrejmila Eva Peterová, manažérka oddelenia komunikácie.

Podľa Lévyovej to ale také ľahké nebude. „Pacienti sa môžu obrátiť na svoju poisťovňu, a tá ich môže odkláňať do nemocníc či ambulancií, ktoré zmluvu majú. No tie to nebudú stíhať robiť,“ spresnila. Pre pacientov to teda bude znamenať predĺženie čakacích lehôt.

Slovenská lekárska komora odmieta stupňovanie tlaku na zdravotníkov a očakáva konkrétne návrhy na určenie reálnych cien výkonov zdravotnej starostlivosti, ktoré budú pretavené do návrhov od zdravotných poisťovní. Plánuje tiež zverejniť informáciu pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, ako postupovať v prípade nezmluvného vzťahu k poistencovi nezmluvnej poisťovne. „V prípade, že dostaneme v tomto ohľade usmernenie, ktoré sme žiadali od ministerstva zdravotníctva, budeme o ňom lekárov informovať taktiež,“ dodala komora.

Ministerstvo zdravotníctva do zmluvných vzťahov medzi zdravotnými poisťovňami a poskytovateľmi nevstupuje. Hovorkyňa Zuzana Eliášová však potvrdila, že rezort sa o vzniknutú situáciu intenzívne zaujíma.

„Všeobecná zdravotná poisťovňa zabezpečuje zdravotnú starostlivosť zároveň najťažšie chorému kmeňu poistencov. Uhrádza zároveň finančne najnáročnejšiu liečbu. Zdravotná poisťovňa rezort informovala, že so štátnymi nemocnicami, ktoré sú najväčšie a poskytujú najširšie spektrum zákrokov, dospela k dohode. Rokovania s menšími poisťovňami naďalej prebiehajú,“ uviedla Eliášová.