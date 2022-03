Shiffrinová poslala do Košíc cestoviny pre utečencov

Slováci sa v čase vojnového konfliktu na Ukrajine spojili. Mnohí sa vzdali svojho bežného komfortu a dobrovoľnícky pomáhajú či už s jedlom, ubytovaním, alebo usmerňovaním utečencov, ktorí v tisíckach prichádzajú aj do Košíc.

O dvoch dobrovoľníčkach sme písali v článku Dobrovoľnícka rodina z Košíc: Veď sme ľudia, pomôžme si!

Foto: archív dš Do Košíc vďaka Mikaele Shiffrinovej Do Košíc vďaka Mikaele Shiffrinovej a jej sponzorom prišla humanitárna pomoc, o ktorú ju jej fanúšičky požiadali.

Je vidieť, že Mikaela Shiffrinová to s pomocou Ukrajine na svojich sociálnych sieťach myslela úprimne. Do Košíc vďaka nej a jej sponzorom prišla humanitárna pomoc, o ktorú ju jej fanúšičky požiadali. „Áno, Mikaela nám pomohla zasýtiť stovky ľudí a sme jej za to neskutočne vďační, je to až neuveriteľné,“ hovorí dobrovoľníčka Darka, ktorá sa aj s ostatnými zainteresovanými dohodla, že z toho nebudú robiť mediálnu senzáciu.

„V prvom rade totiž išlo o nezištnú pomoc a nie o sebaprezentáciu, čo plne rešpektujeme,“ vysvetľuje Darka s tým, že Shiffrinovej sa osobne aj s kamarátkou poďakovali prostredníctvom súkromných správ. Na Slovensko v týchto dňoch smeruje aj ďalšia humanitárna pomoc z Francúzska, ktorú vezie ďalšia svetová lyžiarka Veronika Velez Zuzulová. Tiež o tom informuje na svojom instagrame. Podľa slov košickej dobrovoľníčky pomáhajú osobnosti zo všetkých možných oblastí a kútov sveta so spoločnou víziou – pomôcť.