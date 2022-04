Narodenie dieťaťa je od 1. apríla možné nahlásiť elektronicky

Hlásenie o narodení dieťaťa a overovanie podmienok na vyplatenie príspevku pri narodení dieťaťa je možné od 1. apríla podať elektronicky. Vyplýva to z tlačovej správy Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI).

NCZI spúšťa ďalšiu fázu elektronických služieb v zdravotníctve. V praxi to znamená, že zdravotnícky pracovník elektronicky zaznamená narodenie dieťaťa do informačného systému NCZI a informácia sa následne prenesie do informačného systému matrík.

Pri prepustení matky z pôrodnice vypíše ošetrujúci lekár v ezdraví NCZI aj údaje pre príspevok pri narodení dieťaťa. Elektronický systém ušetrí čas strávený na úradoch pri pridelení rodného čísla a vystavení rodného listu pre novonarodené dieťa.

Zdravotnícke zariadenia sa budú do systému pripájať postupne. V priebehu mesiaca bude služba fungovať duálne, teda aj v papierovej, aj v elektronickej for­me.