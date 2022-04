Štátna poisťovňa tlačí na nové zmluvy, druhá strana hovorí o vydieraní

Rokovania medzi poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti a Všeobecnou zdravotnou poisťovňou sa naťahujú do posledných dní a pod tlakom sú podpisované nevýhodné zmluvy. Už to nie sú len nemocnice a ambulancie, ktoré kroky štátu kritizujú, no pridali sa aj kúpele.

Vo štvrtok ráno zástupcovia kúpeľov informovali, že zmluvy so štátnou poisťovňou odmietajú. Počas dňa sa však situácia zmenila a kúpeľníci tvrdia, že boli Všeobecnou zdravotnou poisťovňou dotlačení.

„Je to načasované jednostranné nátlakové presadzovanie vlastného návrhu. Ani keď ich do zmlúv dotlačili, to neznamená, že poistenec Všeobecnej zdravotnej poisťovne má uhradenú kompletnú zdravotnú starostlivosť, to nejde. Kúpele to budú musieť riešiť doplatkami,“ vysvetlila výsledok podpisovania nových zmlúv Janka Zálešáková, predsedníčka Asociácie Slovenských kúpeľov.

Právne a finančné analýzy ani odborné medicínske argumenty podľa Zálešákovej vedenie poisťovne vôbec nezaujímali, a teda nie je podľa nej možné hovoriť o korektnom rokovaní a záujme o kvalitu zdravotnej starostlivosti.

„Nakoniec, keď priznali, že cena naozaj nezohľadňuje súčasné náklady, všetku zodpovednosť preniesli na ministerstvo financií a rozpočet,“ spresnila.

Podľa poskytovateľov zdravotnej starostlivosti však nejde zo strany štátnej poisťovne o rokovania, ale o vydieranie.

„Žiadali sme ich, aby nám zvýšili platby na 62 eur, pretože zvýšenie cien energií a personálnych nákladov v tomto roku nepokrýva ich navrhnuté ceny, oni nám ponúkli 47 a ani sa nesnažili spraviť kompromis. Spoluprácu so štátnou poisťovňou za Asociáciu Slovenských kúpeľov hodnotím ako historicky najhoršiu,“ hnevá sa Michal Fajin, generálny riaditeľ Špecializovanej nemocnice FBLR sv. Michala v Číži.

Ešte v stredu Zväz ambulantných poskytovateľov oznámil, že od apríla si budú tri milióny poistencov zdravotnú starostlivosť v 1 700 ambulan­ciách hradiť z vlastného. Vo štvrtok však došlo k zmene a štátna zdravotná poisťovňa vyhlásila, že v najbližších dňoch dotiahnu zmluvné podmienky. Stále však zostávajú ambulancie Asociácie súkromných lekárov, ktorí budú o nových zmluvách rokovať koncom apríla. Prezident asociácie Marián Šóth tvrdí, že ponuky, ktoré im boli predložené, prijať neplánujú. Zdravotníci upozorňujú, že nové zmluvné podmienky, ktoré sú im najmä zo strany štátnej poisťovne prezentované, zďaleka nereflektujú nárast cien energií, nájmov či materiálu a nestačia ani na zákonné zvýšenie platov.

Minister zdravotníctva aj napriek nespokojnosti poskytovateľov zdravotnej starostlivosti tvrdí, že generálny riaditeľ Všeobecnej zdravotnej poisťovne Richard Strapko jeho dôveru má. Otázka dofinancovania zdravotníctva tak zostáva, aj napriek podpisu nových zmlúv, naďalej otvorená. „Tie zmluvy sú stále nevýhodné a to, čo nezaplatí štát, si bude musieť doplácať občan,“ zdôraznila Zálešáková.

Nielen štátna poisťovňa, ale ani ostatné dve súkromné Dôvera a Union stále nemajú uzatvorené zmluvy s Asociáciou nemocníc Slovenska, ktorá zastrešuje zhruba 80 menších regionálnych nemocníc. Aj pri nich hrozilo, že od apríla by vypovedali zmluvy, no vo štvrtok vyhlásili, že rokovania budú aspoň do 30. apríla pokračovať za súčasných cenových podmienok.