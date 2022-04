Bývalého predstaviteľa Správy štátnych hmotných rezerv vzal súd do väzby

Sudca pre prípravné konanie Špecializovaného trestného súdu v Pezinku rozhodol o vzatí do väzby bývalého funkcionára Správy štátnych hmotných rezerv Jozefa Jantoša. Na sociálnej sieti o tom informuje Úrad špeciálnej prokuratúry (ÚŠP).

„Dôvodom vzatia do väzby je, že obvinený by mohol pôsobiť na svedkov a spoluobvinených alebo inak mariť objasňovanie skutočností závažných pre trestné stíhanie," uviedla špeciálna prokuratúra. Ďalšiu obvinenú, na ktorú prokurátor podal návrh na vzatie do väzby sudca prepustil. „Proti uvedenej časti rozhodnutia podal prokurátor ÚŠP sťažnosť, o ktorej bude rozhodovať Najvyšší súd SR," dodala prokuratúra.

Národná kriminálna agentúra v súvislosti s bývalými funkcionármi Správy štátnych hmotných rezerv vedie trestné stíhanie vo veci trestných činov pokračovacieho obzvlášť závažného zločinu porušovania povinností pri správe cudzieho majetku v jednočinnom súbehu s pokračovacím zločinom machinácií pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe podľa Trestného zákona. Týkať sa to má 36 verejných zákaziek na Správe štátnych hmotných rezerv (SŠHR) z rokov 2016 až 2020.