Ukrajinci si pýtajú aj vrecia na mŕtvoly

Poradca predsedu vlády SR pre cezhraničnú spoluprácu Eduard Buraš v pondelok upozornil na možnú ďalšiu utečeneckú vlnu z Ukrajiny, keďže v Zakarpatskej oblasti je už vyše 400-tisíc ľudí z iných miest.

„Aktuálne čísla hovoria o pomerne nízkych počtoch ukrajinských utečencov prichádzajúcich na Slovensko, treba sa však pripraviť na zhoršenie situácie. Cez víkend som bol v Užhorode, kam prichádzajú vlaky z miest, ktoré sú bombardované. My skutočne nevieme povedať, kedy sa to pohne k nám alebo ktorým smerom, či to pôjde na Malé Slemence, na Vyšné Nemecké či možno do Maďarska. Je to pre nás, ale aj pre nich taká neistota. Aj samotný gubernátor Zakarpatskej oblasti Viktor Mykyta nevie povedať, čo môže spôsobiť to, že sa tá vlna pohne. My v tejto chvíli môžeme urobiť iba jedno, a to pripraviť sa na to," uviedol Buraš. Momentálne prichádza z Ukrajiny približne 2-tisíc ľudí denne.

V nedeľu sa poradca predsedu vlády SR bol pozrieť v Užhorode na vlakovej stanici. Mnohí utečenci pred vojnou nevedia, kam pôjdu ďalej, a v prvom rade hľadajú bezpečie. „Videli sme ustráchané tváre ľudí, detí, pohyby bez duše, ľudí, ktorí boli 30 dní ukrytí v podzemí. Dlho nevideli svetlo, nemali čo jesť. Prichádzajú z Lisičanska, Kyjeva, Rivne, Žytomiru, Zaporožia či Odesy, kde bolo v pondelok bombardovanie rafinérie. Jediné, čo im môže v tejto situácii podľa aktivistov na stanici pomôcť, keďže tam majú postarané o jedlo, pitie, dokonca aj o psychickú a zdravotnícku starostlivosť, sú aspoň plyšové hračky pre deti,“ popisuje situáciu Buraš, ktorý je opäť pripravený v najbližších dňoch vycestovať aj s hračkami na Ukrajinu.

Podľa Buraša všetci čakajú na ďalší vývoj situácie, ukrajinsko-ruské rokovania a možné ukončenie vojny. „Nepredpokladám, že by k bombardovaniu ruskou armádou došlo priamo v Zakarpatsku, keďže táto oblasť nemá také objekty, ktoré by mohli byť cieľom útokov. Nie sú tam rafinérie alebo veľké potravinové sklady," hovorí poradca premiéra.

Skonštatoval tiež, že v súvislosti s preťaženosťou priechodu vo Vyšnom Nemeckom by na dovoz humanitárnej pomoci do vzdialenejších miest vo vnútrozemí bolo vhodné využívať logistické centrum v Haniske pri Košiciach. Tento priechod by mal slúžiť iba v prípade, že pomoc smeruje do Zakarpatska. „Niekedy na hranici vo Vyšnom Nemeckom stojí aj 40 nákladných automobilov s pomocou. Vznikajú zápchy a colníci za hodinu vybavia päť až sedem kamiónov. V Haniske by sa vlaky alebo kamióny zapečatili a pomoc by šla priamo na miesto určenia," dodal Buraš.

Ukrajinská strana ponúka zriadenie podobného prekladiska s vlakovým spojením pri Kyjeve, odkiaľ by smerovala zaslaná pomoc ďalej na miesto určenia. Takýto model by podľa splnomocnenca odľahčil priechod Vyšné Nemecké a ušetril čas pri zachovaní adresnosti pomoci.

Problémy s prepravou humanitárnej pomoci má aj Poľsko. „Už nám avizovali, že časť nákladnej humanitárnej pomoci presmerujú na Slovensko, pretože nestíhajú a sú vyťažení. Práve spomenuté logistické humanitárne centrum by odľahčilo aj severných susedov, ako aj hranicu vo Vyšnom Nemeckom,“ dodal Buraš.

V spolupráci s organizáciou Úsmev ako dar sa podarilo zaslať na Ukrajinu už 395 ton humanitárnej pomoci. V poradí deviaty konvoj kamiónov s potravinami či špeciálnym zdravotníckym materiálom a liekmi vyrazí z Košíc tento štvrtok. Manažér Úsmevu ako dar pre východné Slovensko Radoslav Dráb konštatoval, že jednou z prosieb o pomoc od ukrajinskej charity bolo tentoraz aj zaslanie tisícok vriec na mŕtvoly.

„Tak budeme dnes hľadať aj to, neveril som, že raz takýto moment príde,“ povedal. Dráb tiež informoval, že cez víkend došlo k evakuácii detského domova z Černihivskej oblasti. „Deti sú momentálne v Košiciach, sú pritom často v zlom fyzickom, ale najmä psychickom stave.“