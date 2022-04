Prezidentka: Hrdinstvo tých, ktorí prispeli k oslobodeniu, bude vždy hodné vďaky

Aj napriek hrôzam, ktoré sledujeme na Ukrajine, a krutosti, ktoré tam dnes ruská armáda pácha, by sme nemali mať zaslepené oči a vinu súčasnosti prenášať do minulosti. Rovnako ako nemožno terajšiu úctu k minulosti vnímať ako legitimizáciu súčasného kremeľského režimu. Prezidentka SR Zuzana Čaputová to uviedla pri príležitosti 77. výročia oslobodenia Bratislavy.