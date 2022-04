PODCAST: Orbán vyhral svoje posledné voľby, predpovedá publicista Lőrincz

Maďarský premiér Viktor Orbán so svojou stranou Fidesz v parlamentných voľbách opäť obhájil svoju pozíciu lídra krajiny.

Zjednotená opozícia musela prijať porážku, s komentárom, že to bol vpred nerovný súboj a spochybnila slobodu a demokratickosť volieb. Čo znamená víťazstvo úradujúceho premiéra pre Maďarsko, pre vzťahy so susednými krajinami a vôbec Európsku úniu? A aká je to správa pre Ruskom decimovanú Ukrajinu? V podcaste o tom porozpráva bývalý publicista a komentátor denníka Pravda Július Lőrincz.