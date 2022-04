Dôvera k Žilinkovi je výrazne naštrbená, je na čase sa zaoberať ĽSNS, uviedol Hamran

Dôvodom je konanie GP voči štyrom agentom Národnej kriminálnej agentúry (NAKA), ktorí vyšetrovali korupciu v rámci policajnej inšpekcie.

„Mám vážne pochybnosti o tom, že pri niektorých jej rozhodnutiach sa sledoval verejný záujem,“ povedal policajný prezident. Pripomenul, že obvinení operatívci sa stále nedostali k zvukovým a ďalším záznamom, ktoré sú súčasťou vyšetrovania, čo považuje za flagrantné porušenie práva na obhajobu. „Ak vyšetrovateľ, ktorý má ten spis povie, že tie obrazové a zvukové záznamy nemôže sprístupniť, lebo by sa mohlo zmariť vyšetrovanie, tak je to ad absurdum,“ uviedol policajný prezident. GP SR pritom v rozhodnutí o tomto prípade cituje vybrané pasáže z daného spisu.

Ocenil boj proti hoaxom

Polícia pripravuje do budúcna intenzívny program osvety pre mládež na sociálnych sieťach, informoval tiež Hamran.

„Mládež si musí uvedomiť, že stačí jeden nesprávny krok na sociálnej sieti a ich život sa potom môže uberať nesprávnym a nešťastným smerom,“ povedal. Hamran zároveň pochválil prácu policajtov, ktorí vyvracajú nepravdy a hoaxy na sociálnych sieťach. Policajný prezident taktiež dodal, že je miestami zhrozený z toho, ako sa aj príslušníci Policajného zboru správajú a vyjadrujú na sociálnych sieťach.

Ďalej sa zaoberať ĽSNS

Hamran sa v relácii vyjadril aj k dnešnému verdiktu v kauze šekov Mariana Kotlebu. Rozhodnutie v tomto prípade je podľa policajného šéfa prelomové. Na Slovensku ešte nebol prípad, keď by bola odsúdená taká vysokopostavená osoba a líder politickej strany.

„Myslím si, že by sme sa ďalej mali zaoberať aj samotnou ĽSNS. Keď tam bol líder takto nastavený, tak sa nedá vylúčiť, že by tam boli ďalší, ktorí by uvažovali rovnakým spôsobom,“ vyhlásil policajný prezident. Dodal, že ak by si v strane ĽSNS či Republika nevšímal extrémistické tendencie, bol by „hluchý a zároveň aj slepý“. Potvrdil, že čoskoro môže byť obvinená ďalšia „politicky exponovaná osoba“.

Najvyšší súd dnes v kauze šekov zrušil nepodmienečný trest štyri roky a štyri mesiace väzenia, ktorý ešte v roku 2020 uložil Kotlebovi Špecializovaný trestný súd. NS SR opozičného poslanca nanovo uznal za vinného, uložil mu však nižší trest, a to šesť mesiacov s podmienečným odkladom na jeden rok a šesť mesiacov. Dnešné rozhodnutie NS SR je právoplatné. Kotleba bol odsúdený za odovzdávanie šekov v sume 1 488 eur, ktoré predstavujú nacistickú symboliku.