Šipoš (OĽaNO) v Ide o pravdu: Nemôžeme si dovoliť zastaviť ruský plyn. Len ak bude alternatíva

VIDEO: Pozrite si debatu Márie Hlucháňovej a Michala Šipoša v relácii Ide o pravdu.

Bude schválená reforma súdnictva, ktorej základy tvorí súdna mapa? Koalícia si vypýtala čas na dohodu, príčinou sú nové sídla krajských súdov.

Ministerka Mária Kolíková (nezar., SaS) predložila alternatívu pôvodného návrhu, ktorá ráta s Bratislavou, Banskou Bystricou a Košicami. Mestá Žilina, Trnava a Prešov by zostali mimo hry. „My to nebudeme brzdiť, len nechápeme, prečo sa to mení,“ povedal v relácii Ide o pravdu poslanec NR SR Michal Šipoš, predseda poslaneckého klubu OĽaNO.

Potvrdil, že koalícia chce do leta schváliť všetky reformné zákony. V apríli aj finančnú podporu pre ľudí, ktorí nezvládajú prudký nárast cien potravín a energií. Šipoš nechcel povedať detaily, ale z jeho vyjadrení vyplýva, že vláda pomôže najviac ohrozeným skupinám, a že financie dostanú v jednom balíku. „Nečakajte peniaze z helikoptéry,“ zdôraznil.

Reč bola aj o úvahách zastaviť odber ruského plynu, tak ako o tom uvažujú niektorí lídri Európskej únie. Nie je vylúčené, že na takomto riešení sa členské štáty dohodnú už čoskoro. „Nemôžeme si teraz dovoliť vypnúť ruský plyn, ktorý odoberajú naše firmy a verejnosť. Len ak Slovensko bude mať jasnú alternatívu, a v rámci únie aj garantovanú,“ konštatoval Michal Šipoš.

čo najrýchlejšie hľadanie iných energetických zdrojov ako ruských, a to spoločne v rámci EÚ. „Nemôžeme tancovať tak, ako nám Putin píska,“ vysvetlil šéf poslaneckého klubu OĽaNO.

Polčas vládnutia koalície hodnotil Michal Šipoš najmä na pozadí pandémie a vojny na Ukrajine. Nesúhlasil s tým, že OĽaNO pod vedením Igora Matoviča prevzalo riadenie krajiny nepripravené.

„Mali sme tieňových ministrov, a mali sme pripravené reformy,“ vysvetlil. Na poznámku, že OĽaNO vymenilo ministra zdravotníctva a napokon aj premiéra, Šipoš reagoval: „Rozhodnutie Matoviča vymeniť sa s Hegerom bolo správne.“

Najnovšiu situáciu okolo ministra vnútra Romana Mikulca (OĽaNO), ktorého kritizujú za nezvládnutie utečeneckej vlny na ukrajinskej hranici, ale nevníma šéf poslaneckého klubu dramaticky, a nepripúšťa jeho výmenu.

Zachránil premiér Eduard Heger (OĽaNO) koalíciu pred rozpadom? Suvisí súdna mapa s voľbami do VÚC? Vymení hnutie OĽaNO pred voľbami predsedu Igora Matoviča? Pozrite si reláciu Ide o pravdu s poslancom NR SR Michalom Šipošom, predsedom poslaneckého klubu OĽaNO.