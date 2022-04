Remišová, Naď: ĽS NS by mali rozpustiť

Generálny prokurátor SR Maroš Žilinka by mal namiesto vyplakávania vyvíjať aktivitu k tomu, aby generálna prokuratúra zastavila činnosť strany Kotlebovci – Ľudová strana Naše Slovensko (ĽSNS), ktorá bola platformou na šírenie fašistických názorov. Myslí si to vicepremiérka a ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Veronika Remišová (Za ľudí), ktorá to uviedla pred dnešným rokovaním vlády.