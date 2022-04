Heger pred cestou do Kyjeva strach nemá

„Nejdem si naprávať nejaké renomé,“ vyhlásil premiér vo štvrtok tesne pred cestou do Kyjeva. „Nešiel som ešte na pracovnú cestu v nepriestreľnej veste. A to je paradox, že sme sa takejto chvíle dožili,“ povedal Heger s tým, že „strach nemá“.

„Všetci si prajeme, aby táto cesta dopadla dobre. Snáď sa uvidíme aj o týždeň,“ vtipkoval premiér na tému bezpečnosti cesty. Priznal, že sprevádzať ho bude jeho poradca a odborník na Ukrajinu Alexander Duleba.

„Pre bezpečnosť Slovenska je absolútnou prioritou vojenský úspech nad ruským agresorom,“ pokračoval Heger. „Naša vláda investovala veľmi veľa do vzťahov s Ukrajinou ešte pred vojnou,“ podotkol s tým, že on sám ešte pred konfliktom trikrát vycestoval do Ukrajiny.

Teraz cestuje v spoločnosti predsedníčky Európskej komisie Ursuly von der Leyen. Okrem Hegera by sa cesty nemali zúčastniť ďalší premiéri krajín Európskej únie.

Vyzdvihol, že Slovensko pomáha Ukrajine aj počas konfliktu, aj prichýlením utečencov. „Veríme, že vojna rýchlo skončí a zvíťazí Ukrajina. Preto sme na summite predstavili dve riešenia, ako pomôcť Ukrajine po vojne,“ pripomenul Heger.

Slovenský premiér dodal, že o tejto pomoci chce hovoriť aj s ukrajinským prezidentom Zelenským. Nespresnil však, ako dlho by sa mali rozprávať.

„Slovensko podporuje vytvorenie medzinárodného tribunálu na potrestanie zločinov na Ukrajine. Preto aj ponúknem prezidentovi Zelenskému pomoc pri vyšetrovaní vojnových zločinov. Chceme pomôcť aj s vývozom ukrajinskej pšenice vlakmi cez Slovensko, pretože prístavy sú blokované. Chcem pána prezidenta informovať o logistickom hube na Slovensku, cez ktorý vyvážame veľké množstvo humanitárnej pomoci na Ukrajinu. A to posledné, s čím prichádzame, je, že Slovensko prichádza s atmosférou žičlivosti,“ pokračoval Heger.

Priznal však, nedisponuje detailami pomoci, akých odborníkov by Slovensko mohlo Ukrajiny poskytnúť pri vyšetrovaní zločinov.

Keď Heger v polovici marca odmietol podobnú cestu s predsedami vlád Českej republiky, Poľska a Slovinska, povedal, že mu návštevu Ukrajiny neodporučili bezpečnostné zložky.

Takmer všetci ministri sa premiéra zastali a tvrdili, že cesta za Zelenským je prázdnym gestom. Len bývalý premiér a aktuálne minister financií Igor Matovič (OĽaNO) povedal, že je „rebel“, a teda by za Zelenským šiel.

Heger svoje rozhodnutie vtedy prehodnotil a vyhlásil, že by predsa len na Ukrajinu s ďalšími premiérmi šiel.