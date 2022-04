Šándor o Hegerovej ceste do Kyjeva: Ruský útok na premiérovu delegáciu by bol krok k tretej svetovej

V piatok by sa mala predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová spoločne s premiérom Eduardom Hegerom (OĽaNO) a šéfom európskej diplomacie Josepom Borrellom stretnúť s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským. "Je pre mňa cťou, že Slovensko je súčasťou delegácie Európskej komisie," povedal Heger pred cestou. Európski lídri by mali spoločne vystúpiť na tlačovej konferencii.

Pre Hegera ide o prvý opravný pokus. Keď pred troma týždňami išla do Kyjeva delegácia českého predsedu vlády Petra Fialu, slovinského premiéra Janeza Janšu a poľského premiéra Mateusza Morawieckeho, dôvodom Hegerovej absencie boli odporučenia bezpečnostných orgánov. Slovenský premiér svoje rozhodnutie necestovať označil za chybu a vravel, že mu je ľúto, že sklamal ľudí. Tvrdil, že spätne by sa rozhodol inak. Takmer všetci ministri sa premiéra zastali a tvrdili, že cesta za Zelenským je prázdnym gestom. Len bývalý premiér a aktuálne minister financií Igor Matovič (OĽaNO) povedal, že je „rebel“, a teda by za Zelenským šiel. „Nejdem si naprávať nejaké renomé,“ vyhlásil premiér vo štvrtok tesne pred cestou do Kyjeva a dodal, že „strach nemá“. „Nešiel som ešte na pracovnú cestu v nepriestrelnej veste. A to je paradox, že sme sa takejto chvíle dožili,“ dodal Heger.

VIDEO: Premiér Eduard Heger o svojej ceste do Kyjeva.

Spoločne s najvyššími predstaviteľmi Európskej únie chcú Ukrajine predstaviť plán, ktorý má vychádzať z dohody z Versailles. Malo by ísť o konkrétne opatrenia na povojnové obdobie. Ide o vytvorenie fondu na rekonštrukciu Ukrajiny. Heger spresnil, že druhé opatrenie by sa malo týkať zrýchlenia postupu prijatia Ukrajiny do Európskej únie. „Na summite v Bruseli sa podarilo tieto priority zapracovať,“ dodal. Práve tieto plány by chcel Heger prezidentovi Volodymyrovi Zelenskému v Kyjeve predstaviť. O detailoch výpravy, naplánovaných stretnutiach, samotnej ceste a jej spôsobe sa vie veľmi málo. Novinári boli pred tlačovou konferenciou upozornení, že z bezpečnostných dôvodov sa Heger k týmto otázkam vyjadrovať nebude.

Podľa bezpečnostného analytika a bývalého náčelníka českej Vojenskej spravodajskej služby Andora Šándora sa zdá, že ukrajinské železnice sa vojenským útokom zatiaľ vyhýbajú a vlaky sú aj po viac ako mesiaci vojny funkčné. „Určite nepôjdu autom. Neviem, aká je presne situácia s leteckou dopravou, no vlakom to je najbezpečnejšie,“ ozrejmil Šándor. Útok na delegáciu by podľa neho Európu k vojenskému konfliktu nepochybne priblížil. Podotkol, že hoci nejde o útok na územie členských štátov, ide o útok na ich predstaviteľov a podľa Šándora by išlo o prvý krok k tretej svetovej vojne.

Útok nehrozí, riziko ostáva

„Pre bezpečnosť Slovenska je absolútnou prioritou vojenský úspech nad ruským agresorom,“ pokračoval Heger. „Naša vláda investovala veľmi veľa do vzťahov s Ukrajinou ešte pred vojnou,“ podotkol s tým, že on sám ešte pred konfliktom trikrát vycestoval na Ukrajinu.

Šándor scenár, keď by ruská strana zaútočila na delegáciu Európskej únie, považuje za vysoko nepravdepodobný. „Nič by tým nezískali a stratili by tým všetko,“ zdôraznil Šándor. Rusi podľa neho dobre vedia, kde prezident Zelenskyj je a „nechcú ho zabiť a nechcú zlikvidovať ani von der Leyenovú“.

Ukrajinský prezident sa nesnaží skrývať a na sociálne siete pridáva videá priamo z centra Kyjeva. „Potrebujú ho ako demokraticky zvoleného prezidenta, ktorý by s nimi podpísal dohody. Len tie by medzinárodné spoločenstvo dokázalo akceptovať,“ prízvukuje Šándor. O prípadnom útoku počas stretnutia hovorí, že by to „bolo niečo kontraproduktívne pre ruskú stranu. Podotkol, že vždy sa môže stať nejaký "malér“. „To sa môže stať vždy. Každá cesta vládnych predstaviteľov do zahraničia so sebou nesie bezpečnostné riziká,“ podotkol. Zdôrazňuje, že zámerný útok zo strany Ruska podľa neho nehrozí. „Nikdy nemôžete vylúčiť to, že nejaký kretén niečo niekde spraví. Ale to je zlyhanie jednotlivca,“ do­dal.

„Všetci si prajeme, aby táto cesta dopadla dobre. Azda sa uvidíme aj o týždeň,“ vtipkoval premiér na tému bezpečnosti cesty. Hoci detaily cesty priblížiť nechcel, priznal, že sprevádzať ho bude jeho nový poradca a odborník na Ukrajinu, zahraničnopolitický analytik Alexander Duleba.

Rozdeliť, nie spojiť

Ruská invázia európske spoločenstvo zomkla. Hoci nie je jednota v otázkach týkajúcich sa Ruska stopercentná, je podľa Šándora značná. „Ak by na delegáciu zaútočili, tak by bola jednota Európskej únie bezprecedentná. Rusi jednotu, naopak, potrebujú rozbiť a nie upevniť,“ ozrejmil Šándor. Politika je podľa neho o gestách a symbolike a spomína, že cesta premiérov spred troch týždňov bola silným gestom. „Toto je pokračovanie toho gesta a teraz ho robí vedenie Európskej únie za výrazne zlepšených bezpečnostných podmienok,“ dodal.

Heger vyzdvihol, že Slovensko pomáha Ukrajine aj počas konfliktu. Porozprávať chce o tom aj Zelenskému. „Slovensko podporuje vytvorenie medzinárodného tribunálu na potrestanie zločinov na Ukrajine. Preto aj ponúknem prezidentovi Zelenskému pomoc pri vyšetrovaní vojnových zločinov. Chceme pomôcť aj s vývozom ukrajinskej pšenice vlakmi cez Slovensko, pretože prístavy sú blokované. Chcem pána prezidenta informovať o logistickom hube na Slovensku, cez ktorý vyvážame veľké množstvo humanitárnej pomoci na Ukrajinu. A to posledné, s čím prichádzame, je, že Slovensko prichádza s atmosférou žičlivosti,“ pokračoval Heger. Priznal však, že nedisponuje detailami pomoci, akých odborníkov by Slovensko mohlo Ukrajine poskytnúť pri vyšetrovaní zločinov.

Heger zdôraznil, že slovenská pomoc Ukrajincom nie je na úkor slovenských občanov. „Pravý opak je pravdou. Pomocou Ukrajine pomáhame nám, občanom Slovenskej republiky. Je to významná strategická investícia. Áno, tomu populisti nebudú rozumieť,“ dodal.