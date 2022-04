Dzurinda v Ide o pravdu o zastavení ruského plynu: Politicky je rozhodnuté. Chýba už len kedy a ako

VIDEO: Pozrite si debatu Márie Hlucháňovej a Mikuláša Dzurindu v relácii Ide o pravdu.

Európa podcenila situáciu, a dopláca na chyby z minulosti. „Príliš sme sa s Putinom skamarátili, a nechceli sme vidieť ako sa mení. Rusko prestalo byť pre nás globálnou hrozbou,“ povedal v relácii Ide o Pravdu expremiér Mikuláš Dzurinda.

„Z blahobytu sme zleniveli, preplo nám v hlavách. A akosi sme zabudli na bezpečnosť,“ dodal.

Európska únia by sa podľa neho mala zmeniť na autentickú európsku federáciu. So silnými lídrami a samostatnou európskou armádou. Dzurinda vysvetlil, že vojenský pilier EÚ by v žiadnom prípade nebol konkurentom NATO, ale jeho európskym doplnkom. Takto zmenená únia by bola oveľa silnejšia aj v takých situáciách, akou je vojna na Ukrajine.

Bývalý slovenský premiér sa vyjadril k možnému zastavenia dodávok ruskej ropy a plynu do Európy, čo požaduje ukrajinská strana ako prejav pomoci a podpory.

„Podľa mňa je EÚ politicky rozhodnutá. Čaká sa len na kedy a ako,“ konštatoval. Dzurinda podporuje spoločný postup členských štátov, ktoré by si navzájom pomáhali pri zásobovaní energiami.

Vysvetlil, že od začiatku vojny zaplatila únia Rusku za dodávky ropy a plynu 35 miliárd eur, pričom Ukrajine poslala pomoc v hodnote 1 miliardy. „Dá sa to politicky ustáť?“, spýtal sa expremiér.

Ale varoval pred unáhlenými rozhodnutiami: „Nepredstavujme si, že kohútik v pondelok zavrieme a v utorok ho otvoríme.“

Spolieha sa na zodpovedných lídrov, ktorí nájdu vhodný čas a spôsob ako sa odpojiť od ruských dodávok.

Citlivá je podľa Dzurindu pomoc vo forme zbraní a vojenskej techniky pre Ukrajinu. Rozhodnutia by podľa neho nemali robiť politici sami, ale spolu s vojakmi. „Hlavné slovo by mal mať vojak. „On musí dávať pozor, aby sme neboli kritizovaní, že sme zaútočili na Rusko,“ upresnil.

Odhadol, že vojna bude trvať dlho, a prirovnal to k maratónu a nie k šprintu. Má obavy z únavy, finančného vyčerpania či nedostatku vojenského materiálu. Na otázku, kto bude víťazom, odmietol odpovedať s tým, „že to nevie nikto“.

Expremiér je presvedčený, že úspech dosiahne tá strana, ktorá bude mať väčšiu výdrž. „A musíme to byť my,“ dodal. Nechcel predčasne hodnotiť situáciu na území Ukrajiny, ale priznal, že je šokovaný rozhodnutiami Vladimíra Putina. „Nenechal si ani milimeter na ústupok, a teraz sa nevie pohnúť,“ vysvetlil s tým, že ruskú politiku a diplomaciu vždy považoval za premyslenú stratégiu.

