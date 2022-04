Vojenský analytik: Putin potrebuje výsledok do 9. mája

Nejaký hmatateľný výsledok budú chcieť Rusi za každú cenu dosiahnuť do 9. mája, keď budú oslavovať Deň víťazstva. Na ten zhruba mesiac bojov si Rusi ešte vystačia, hovorí.

Mesto Buča pred predmestím Kyjeva bolo necelé tri týždne obsadené Rusmi. Po ich odchode sa v meste našiel masový hrob, telá popravených ľudí so zviazanými rukami aj na uliciach, množstvo svedectiev o znásilňovaní. Čím bola Buča dôležitá, že práve tam došlo k takýmto ohavnostiam?

Leží zhruba 30 kilometrov od centra Kyjeva, takže je priamo na ceste. Bol to teda významný bod pri snahe dostať sa do hlavného mesta.

Čím si teda možno vysvetliť takéto správanie ruských vojakov?

Ak sa stali tieto udalosti tak, ako sú opisované, tak to skôr vyplýva z frustrácie ruských jednotiek, ich neschopnosti postupovať ďalej na Kyjev a dobývať ukrajinské územia. Mohla to byť určitá forma vybitia si zlosti.

Sú ešte významnejšie pochybnosti o pravdivosti týchto činov ruských vojakov?

Nepovedal by som, že sú o tom nejaké veľké pochybnosti. Skôr naopak. Už v pondelok a v utorok zábery zo satelitov zverejnené západnými médiami, respektíve západnými tajnými službami akékoľvek pochybnosti skôr rozptyľujú a potvrdzujú ukrajinský naratív. Volá sa aj po medzinárodnom vyšetrovaní. To by bolo žiaduce. Pretože čím lepšie sa to celé zmapuje, zadokumentujú sa dôkazy a výpovede ľudí, tým lepšie a jasnejšie to bude. Nemyslím si ale, že tam nejaké zásadné pochybnosti o týchto zločinoch existujú.

Čím sa stala výnimočnou práve Buča?

Práve tým systematickým likvidovaním neozbrojených civilistov. Pokiaľ mám správne informácie, mali tam byť pobití viac-menej náhodní ľudia, na ktorých natrafili ruské jednotky, či už 64. motostrelecká brigáda, respektíve 336. pluk, ktorý je časťou tejto brigády. To sú tie útvary, ktoré za to majú byť zodpovedné. Buď systémovo likvidovali ľudí, ktorí kedysi slúžili v ukrajinských ozbrojených silách, alebo predstavovali miestnu samosprávu. Údajne bola zabitá starostka a jej syn. Alebo to boli ľudia, ktorí mali napríklad vytetované nejaké ukrajinské štátne symboly alebo heslá. Takže vyslovene pátrali po takýchto typoch ľudí. Kým v Mariupoli išlo o „nediskriminačné“ násilie, keď sa ostreľuje celé mesto a civilisti umierajú rovnako, v Buči už neprebiehali boje a Rusi ho mali pod kontrolou od začiatku marca. Podľa zákonov vojny mali mať ustanovenú nejakú správu. Oni ale cielene a systematicky likvidovali civilistov, čo sa dá priamo opísať ako vojnový zločin.

Možno Buču prirovnať k Srebrenici počas bosniacko-srbského konfliktu, ako to urobilo ukrajinské ministerstvo obrany?

Bolo by určite lepšie si počkať na lepšie zdokumentovanie týchto zločinov. K Srebrenici sa to ale aspoň zatiaľ nepribližuje počtom obetí. V Srebrenici sa našlo niekoľko tisíc zabitých civilistov, v Buči niekoľko stoviek. To ale, samozrejme, nezľahčuje hrôzu toho činu ako takého. Takže uvidíme podľa budúceho vývoja. Ak sa stali tie udalosti tak, ako boli opisované, teda ako cielená likvidácia neozbrojených civilistov, tak potom rovnako ako v Srebrenici môžeme hovoriť o vojnovom zločine.

Z Českej republiky smerujú na Ukrajinu tanky a bojové vozidlá pechoty (BVP). Môže mať aj Buča vplyv na prípadnú väčšiu pomoc Ukrajine v podobe sofistikovanejších zbraňových systémov?

Nevieme presný pohyb tejto dodávky. Prvé správy prišli ešte v pondelok, a ak rátame, že cesta vlakom môže trvať 12 hodín, tanky a BVP vozidlá by už mohli byť na Ukrajine. Hovorí sa aj, že Česko by mohlo poslať aj delostrelecké systémy, húfnice DANA. Ďalšie štáty tiež posielajú na Ukrajinu ďalšiu výzbroj. Vojenská podpora Ukrajiny zo západu, zvlášť európskych krajín, je silná. Práve aj Buča to ešte väčšmi zvýraznila. Akoby padli nejaké tabu. Kým predtým sme posielali skôr muníciu či zbrane obranného charakteru, začínajú sa dodávať aj BVP a tanky, čo je už o level vyššia forma vojenskej pomoci.

Rusi teda aj cez Buču začali ustupovať z okolia Kyjeva. Môžeme aj vzhľadom na slová Rusov o konci prvej fázy vojny povedať, že Ukrajina definitívne ubránila Kyjev? Alebo môžeme predpokladať nejaký nový pokus ho obsadiť?