Čaputová: Rómske deti musia dostať šancu uplatniť sa

Štát by mal prijať všetky potrebné systémové kroky, aby dal rómskym deťom rovnaké šance uplatniť sa a sebarealizovať sa. Pracovať treba aj na osobných postojoch, aby sa ľudia nehodnotili podľa farby pleti či národnosti, ale osobnostných kvalít. Prezidentka SR Zuzana Čaputová to uviedla po piatkovom prijatí rómskych študentov pri príležitosti Medzinárodného dňa Rómov.

Na stretnutí v Prezidentskom paláci sa zúčastnili napríklad nádejná lekárka, šachistka, budúci právnik, ale aj boxer či hokejista. „Okrem toho, že sú mladí úspešní ľudia, spája ich aj to, že sa vo svojom živote stretli s predsudkami, práve preto, že patria k rómskej menšine. Hovorili sme teda aj o tom, ako tieto predsudky spracovali, ako ich mnohých motivovali k tomu, aby podali ešte lepšie výkony,“ priblížila prezidentka.

Ako upozornila, rómske deti, ktoré často pochádzajú zo sociálne slabšieho prostredia, majú veľmi malé šance v živote uspieť. „Dôvodom je bludný kruh vylúčenia, generačná chudoba a mnohokrát predsudky,“ komentovala Čaputová.

Študentka medicíny Eva Adamová vyzdvihla, že v porovnaní s minulosťou je viac Rómov, ktorí dokončujú vysoké školy a angažujú sa v rôznych pracovných sférach. „Zďaleka nie všetkým rómskym deťom sa takto darí a dostali takúto príležitosť. Nie všetkým sa podarilo zdolať bariéry, či už sa to týka chudoby, predsudkov, neraz takmer automatického zaradenia do špeciálnych škôl,“ upozornila. Želá si, aby slovenská spoločnosť dospela do fázy, keď to, že mladý Róm je právnikom, lekárom, ekonómom či úspešným športovcom, nebude prekvapením alebo raritným javom.