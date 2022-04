Slovenský systém S-300 má byť už na Ukrajine, oficiálne miesta zatiaľ mlčia

Minister obrany Jaroslav Naď (OĽaNO) pritom celý mesiac zdôrazňuje, že bez adekvátnej náhrady tieto systémy Slovensko neopustia. Rusko vopred varovalo, že poskytnutie systémov protivzdušnej obrany Ukrajine by malo nebezpečné následky.

Správu čiastočne potvrdil aj líder opozície Robert Fico (Smer). Na svojom oficiálnom profile ešte vo štvrtok večer napísal, že celý deň dostáva informácie z hraníc s Ukrajinou o manévroch s vojenskou technikou. „Máme vážne obavy, že Heger chce v Kyjeve oznámiť slovenský dar Ukrajine – S-300. To by bolo čisté šialenstvo. Nielenže by sme sa zbavili multimiliónového systému ochrany, ktorý je lepší ako americký Patriot. Ale by sme sa viac a viac v mene amerických záujmov zapojili do vojny na Ukrajine, s ktorou nič nemáme,“ varoval.

VIDEO: Robert Fico zverejnil na svojom facebookovom profile, zábery z naloženého nákladného vlaku, kde by mohol byť slovenský protiraketový systém S-300 pripravený na transport.

Ešte pred dvoma týždňami pritom systém S-300 presúvali zo stredného na východné Slovensko. Aj minister Naď vtedy potvrdil, že v pondelok 28. marca vo večerných hodinách smeroval protivzdušný systém po častiach vo vojenskej kolóne od Rožňavy cez Košice smerom na Michalovce.

Minister obrany Jaroslav Naď (OĽaNO) už takmer od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu hovoril, že slovenské ozbrojeného sily sa musia vysporiadať s minulosťou v podobne starých ruských strategických obranných systémov, či už systémov S-300 alebo lietadlied MiG-29. S oboma majú ukrajinskí vojaci dlhoročné skúsenosti a slovensko má navyše problém s ich údržbou, keďže servisovanie mali v rukách technici z Ruska.

Naď ale vždy zdôrazňoval, že systém protivzdušnej obrany S-300 čo migy Slovensko Ukrajine pošle, ale až keď bude za ne adekvátna náhrada. Rokovania o dodávke systému S-300 pre Ukrajinu výraznejší pokrok nepriniesli ani po stretnutí so šéfom Pentagonu Lloydom Austinom.

„S USA a ostatnými spojencami spolupracujeme na možnosť darovať systém S-300 Ukrajincom. Sme ochotní to spraviť, ale až vtedy, keď budeme mať adekvátnu náhradu. Jediným takýmto systémom na Slovensku je systém S-300 a keby sme ho venovali Ukrajine, vznikla by tu bezpečnosná medzera. Som slovenským ministrom a mojou prvoradou úlohou je zabezpečiť bezpečnosť ľudí na našom území,“ povedal Naď aj 17. marca po stretnutí so svojím americkým náprotivkom.

Zároveň však ministerstvo nepopieralo, že o takejto pomoci na Ukrajine sa rokuje. „O možnostiach zodpovedne rokujeme s našimi spojencami za zatvorenými dverami. Ak z rokovaní vyplynie konkrétne rozhodnutie, budeme o ňom verejnosť aj médiá informovať,“ odkázal rezort obrany.

Americký minister obrany ale prípadnú pomoc USA Slovensku pri náhrade systémov protivzdušnej obrany nekomentoval. Naznačil, že riešenie by nemalo ležať len na pleciach Američanov ale malo by sa hľadať na medzinárodnej úrovni. „Rozprávame sa s viacerými spojencami, aby sme im poskytli čo najviac spôsobilostí. Budeme oslovovať viacerých partnerov a spojencov a hľadať riešenie realizácie. Bude sa o tom ešte ďalej diskutovať,“ avizoval Austin.