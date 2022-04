Zastavme hystériu, kým je čas. Systém S-300 nekryl bezpečnosť celého Slovenska

Premiér Eduard Heger (OĽaNO) priniesol Ukrajine prekvapujúci dar. Obranný systém S-300, ktorý celé týždne patril na Slovensku k zásadným témam politickej diskusie. Vo veľkom slúžil ako politická zbraň predovšetkým opozícii. A zrejme poslúži aj v najbližších dňoch. Treba priznať, že koalícia a vláda sa rozhodli pre riskantnú operáciu, ktorú by od nej čakal málokto.

„Bolo to dobre premyslené, a vláda neurobila nič nezodpovedné,“ povedal v podcaste Počúvajte pravdu komentátor Andrej Matišák. Dôraz kladie na dohodu so spojencami NATO, ktorí sú garanciou bezpečnosti aj Slovenska. A realita potvrdzuje jeho slová. O pár dní bude na Slovensku najmodernejší systém obrany, ďalšia batéria typu Patriot. „Toto nie je náš výstrel do tmy. Chránime Ukrajinu, a chránime tým aj Slovensko,“ dodal komentátor denníka Pravda.

Matišák priznal, že nevie odhadnúť ďalší priebeh vojny na Ukrajine, ale prikláňa sa k tomu, že Rusko pripravuje ďalší úder na územie svojho suseda. „Európa, ale aj Austrália začínajú posielať Ukrajincom na pomoc ťažkú bojovú techniku, a to znamená nástup iného typu vojny,“ upresnil. Nevylučuje snahy Kremľa obsadiť celé územie Donbasu. Stane sa tak do 9. mája, kedy Rusi oslavujú víťazstvo vo Veľkej vlasteneckej vojne? Chcú ohlásiť ďalšie víťazstvo? „Aké víťazstvo? To je hrdinstvo zaútočiť na inú krajinu?“, spýtal sa v podcaste Marián Repa, komentátor denníka Pravda. Útoky na civilistov v Buči prirovnal k správaniu sa Nemcov v Španielskej Guernice, a Rusov prirovnal k fašistom.

V podcaste sa dozviete aj názory komentátorov na zastavenie dodávok ruského plynu a ropy, o čom uvažujú členské krajiny EÚ. Matišák aj Repa hovorili o tom, že Európska únia sa blíži k rozhodnutiu, kedy členské štáty povedia Rusku „stop“. Ale obaja komentátori podporujú spoločný postup nákupu strategických surovín, ako aj rozdeľovanie kapacít podľa potreby a miery závislosti. Rovnako sa zhodujú v tom, že Slovensko je vo veľkej nevýhode v prípade dodávok ruského plynu.

Konflikt na Ukrajine dramaticky ovplyvňuje ekonomiku únie, Slovensko nevynímajúc. Ale na rozdiel od ostatných členských štátov mešká s finančnou pomocou pre ľudí. Koalícií stále chýba dohoda na výške podpory pre najviac ohrozené skupiny. „Vláda sa nevie rozhýbať, a riskuje radikalizáciu spoločnosti,“ varoval Repa. Kritizuje politikov za to, že v systéme našli zatiaľ „len“ 130 miliónov eur, a vyzýva k systematickej podpore. „Ľuďom treba pomôcť, a v tejto situácii zabudnúť na klasické ekonomické poučky,“ dodal Matišák. Nevylučuje, že zlú sociálnu situáciu naprieč Európou by mohla únia riešiť spoločným prístupom. „Možno príde druhý Plán obnovy, alebo iný systém prerozdeľovania dlhov a finančného zaťaženia,“ pokračoval.

Ako sa pri zastavení dodávok ruského plynu a ropy zachová Maďarsko? Prečo Slovensku kvôli S-300 pohrozil Sergej Lavrov? Kde sa zastaví Vladimír Putin na Ukrajine? Nalaďte si podcast Počúvajte pravdu s komentátormi denníka Pravda Mariánom Repom a Andrejom Matišákom.