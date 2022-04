Učiteľky zisťujú, či si budúci prváci vedia zaviazať šnúrky

Troška obavy, veľa zvedavosti. A očakávanie. To sú pocity, s ktorými prichádzajú na zápis do prvej triedy škôlkari aj ich rodičia. Zápisy sa po celom Slovensku konajú do konca apríla.

Po pandémii sa budúci prváci do škôl opäť prichádzajú pozrieť osobne a tešia sa z toho aj učiteľky. „Myslím si, že pedagógovia, rodičia aj deti si to užijú. Zápis je na to, aby sme našich nastávajúcich prvákov videli aj naživo a posúdili, či sú naozaj zrelí na školu,“ hovorí riaditeľka Základnej školy na ulici Za kasárňou v Bratislave Monika Hulenová.

Väčšina detí podľa nej príde plná očakávaní. Deti sa tešia, že od septembra budú chodiť do školy. „Niektoré sú ustráchanejšie, ale spravidla to hneď opadne, keď sa im pani učiteľky prihovoria,“ tvrdí riaditeľka.

Eva Lapidesová, ktorá učí prvákov a druhákov, priblížila, že učiteľky na zápise jednoduchými úlohami posudzujú, či je konkrétne dieťa zrelé na školu. Budúci prváci by mali vedieť splniť pokyny ako napríklad zobrať si zelenú farbičku a vymaľovať trojuholník alebo spojiť číslo s počtom bodiek na kocke. Budúci prvák by si tiež mal vedieť zaviazať šnúrky, držať ceruzku a pero, nakresliť postavu či zapamätať si slová.

„Sme veľmi zvedaví na našich budúcich prvákov. Na zápise sa s nimi aj rozprávame, zisťujeme, či sa tešia na školu. Tiež či nemajú nejakú rečovú chybu a ak áno, pýtame sa rodičov, či dieťa navštevuje logopéda,“ priblížila Lapidesová.

Ak si učiteľky všimnú nejaký problém, priamo na zápise ho s rodičmi konzultuje tím odborných zamestnancov, teda špeciálny pedagóg, psychológ a pedagogický asistent. Aj pre stále zhoršenú pandemickú situáciu sa zápis konal podľa presného harmonogramu. Deti prichádzali do tried bez rodičov a v malých skupinkách, čo podľa učiteliek tiež umožňuje zistiť, ako na seba navzájom reagujú. „Zo začiatku sme sa trochu obávali, ale mali sme pocit, že dcérka sa tešila dokonca viac ako my dvaja,“ poznamenali rodičia budúcej prváčky Ninky. „Dcérka nemá veľmi rada zmeny, ale keď videla, že do školy idú aj kamarátky a ďalšie deti zo škôlky, začala sa na to pripravovať, trénovala šnurovanie topánok. Často listuje v knižkách a časopisoch a je rada, že si ich bude vedieť prečítať. Teší sa aj na telocvik. No jedna z najväčších motivácií bola školská taška, už si ju predstavuje,“ usmievajú sa rodičia.

Najväčšia základná škola v bratislavskom Novom Meste na ulici Za kasárňou plánuje tento rok zriadiť štyri prvé triedy, podobne ako v uplynulých rokoch. Škola je zameraná na cudzie jazyky, predovšetkým nemčinu, ale vyučuje aj angličtinu. „Pred zápisom nám prišlo okolo 180 prihlášok, ak ich niektorí rodičia nestihli poslať, môžu ich prípadne vyplniť aj priamo na zápise,“ uzavrela riaditeľka Hulenová.