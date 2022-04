Remišová chce vyšetrovať Rudolfa. Blokuje jeho výmenu

Po desiatich mesiacoch sa ministerke spravodlivosti Márii Kolíkovej (nom. SaS) podarilo vymenovať nového štátneho tajomníka Ondreja Dostála (SaS). V parlamente si má na jeho stoličku sadnúť terajší predseda Správy štátnych hmotných rezerv Ján Rudolf (SaS). No vicepremiérka a šéfka strany Za ľudí Veronika Remišová sa rozhodla zablokovať návrh na vymenovanie novej predsedníčky Správy štátnych hmotných rezerv, a tak zastavila Rudolfov prestup.

Tvrdí, že má výhrady k tomu, že na úrade naďalej ostávajú ľudia z éry predchádzajúceho šéfa Kajetána Kičuru. „Ako silná protikorupčná strana máme pochybnosti,“ hovorí Remišová v súvislosti s návrhom vymenovať za šéfku úradu doterajšiu podpredsedníčku Silviu Zarembovú. „Dokonca majú byť títo ľudia aj povyšovaní,“ tvrdí Remišová. Odmietla síce konkretizovať, je však zrejmé, že má na mysli práve Zarembovú.

„Špeciálne štátne hmotné rezervy si vyžadujú dôslednú a dôkladnú očistu od Kičurových metód zlatých tehličiek. Nominácia novej predsedníčky na post riaditeľky štátnych hmotných rezerv stranu Za ľudí nepresvedčila,“ tvrdí.

Nie je to pomsta

Podľa informácií denníka Pravda bolo rokovanie o tomto bode obzvlášť emotívne a Remišová chce problém okolo Rudolfa a štátnych hmotných rezerv opäť otvárať na koaličnej rade. Poukazuje pritom na to, že hmotné rezervy čelia 25-percentnej korekcii pri čerpaní eurofondov v rámci verejného obstarávania. To znamená, že štvrtinu peňazí, ktorými Európska únia prispela na projekty hmotných rezerv, si bude pýtať späť.

Koaličná rada však nie je vyšetrovací orgán a Remišová tvrdí, že chce o pochybnostiach diskutovať. Dodala, že je bežné, ak koaliční partneri blokujú veci, o ktorých sú presvedčení, že sú dôležité. „Výberové konania musia byť nastavené transparentne. Ja na svojom úrade to tak robím,“ spresnila.

Rudolf tento týždeň v rozhovore pre Denník N Remišovú kritizoval a tvrdil, že nezvláda čerpanie eurofondov a že jej vinou príde Slovensko o miliardy eur. Rudolf je v strane SaS expertom na čerpanie eurofondov a chcel by sa tejto problematike venovať aj v parlamente. Remišová na rozhovor odpovedala statusom, v ktorom Rudolfovi vyčítala, že sa údajne obklopil ľuďmi z čias Kajetána Kičuru. „Kičurov nástupca Rudolf by namiesto nekompetentných útokov mal vysvetliť svoje vlastné zlyhania,“ zopakovala Remišová v stredu.

Minister hospodárstva Sulík nevníma Remišovej krok ako pomstu proti strane, do ktorej prešla časť bývalých poslancov Za ľudí. „Vnímam to ako výhrady, ktoré má. Dohodli sme sa, že dodá podklady k svojim výhradám. V prípade, že na základe nich usúdime, že sú tie výhrady relevantné, tak návrh úplne stiahneme, ak nie, návrh na vymenovanie novej šéfky štátnych hmotných rezerv necháme,“ povedal líder SaS.

Hoci sa Remišovej vymenovanie novej šéfky hmotných rezerv podarilo zablokovať, ešte to neznamená, že Rudolf sa do parlamentu nedostane. Ak nebude mať tento úrad predsedu, podľa zákona získava jeho kompetencie podpredseda či podpredsedníčka. To znamená, že na budúci týždeň môže Sulík predložiť vláde návrh na Rudolfovo odvolanie a Zarembová sa automaticky stane predsedníčkou Správy štátnych hmotných rezerv.

Rudolf sa však môže spoľahnúť na podporu straníckeho šéfa. Podľa Sulíka vykonal na poste šéfa hmotných rezerv za posledné dva roky veľa krízovej práce, nastavil nanovo procesy a odstránil najväčšie nedostatky.

Vyhodiť ľudí bývalých vlád?

Aktuálna podpredsedníčka Správy štátnych hmotných rezerv Silvia Zarembová vyštudovala finančný manažment na Fakulte podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave. Má pracovné skúsenosti z poisťovacieho a bankového sektora pracuje v štátnych rezervách od roku 2011.

Zarembovú kritizuje bývala podpredsedníčka hmotných rezerv Zuzana Šubová. Tvrdí, že má blízko k trestne stíhanému exšéfovi štátnych rezerv Kajetánovi Kičurovi. Šubová úrad opustila vlani v septembri po kritike súčasného vedenia, ako dôvod označila nekompetentné a netransparentné riadenie hmotných rezerv pod vedením predsedu Jána Rudolfa. Minister Sulík videl za odchodom Šubovej osobné dôvody, samotný Rudolf obvinenia kategoricky odmietol a Šubovú obvinil z toho, že ho nerešpektovala a spochybňovala jeho pôsobenie.

Expodpredsedníčka štátnych hmotných rezerv dokonca povedala, že Rudolf povyšuje Kičurových ľudí. Po nástupe na úrad tieto tvrdenie ostro vyvrátil. „Kičurovi ľudia odišli s ním. Nemôžem všetkých zamestnancov hmotných rezerv vyhodiť. Ľudí posudzujem podľa vykonanej práce. Mám šoféra, ktorý tu pracoval ešte pred Kičurom a vozil aj jeho. Mám ho vyhodiť?“ pýtal sa pred dvoma rokmi Rudolf. Kičura bol prvým človekom, ktorého vláda Igora Matoviča (OĽaNO) hneď po vymenovaní odvolala a stal sa ikonou boja proti korupcii novej vládnej garnitúry. Hoci Kičura je už z väzby na slobode, aj naďalej je obvinený z korupcie a prania špinavých peňazí.

O tom, ako by sa mal nový šéf vysporiadať so zamestnancami bývalých vlád, sa diskutovalo aj pred týždňom v parlamente pri štvrtkovom odvolávaní ministra vnútra Romana Mikulca (OĽaNO). Dnes už minister financií Matovič svojmu ministrovi vnútra vyčítal, že „mal vykydať lopatou ľudí, čo zostali po Kaliňákovi, mal sa vysporiadať s ľuďmi, ktorí tam boli, ktorí tam boli odložení za zásluhy“. „Mal s nimi božskú trpezlivosť a teraz tí ľudia chýbajú pri riešení krízy,“ pokračoval Matovič. „Je to zbytočný dobrák. Preto ho podporujem,“ dodal. Témou bol generálny riaditeľ sekcie krízového riadenia Marián Dritomský, ktorý nastúpil do úradu ešte za vlády Smeru a podľa jeho slov nezvládol vybudovať odolný systém krízového riadenia a na manažovanie utečencov z Ukrajiny si najal súkromnú firmu Dustream production.