Pellegrini a Naď si skočili do vlasov pre nákup transportérov

Nákup osemkolesových transportérov od fínskej spoločnosti Patria takmer za pol miliardy eur by mal byť zastavený. Myslí si to parlamentný poslanec, líder strany Hlas a bývalý premiér Peter Pellegrini. Pochybnosti o nákupe bojových vozidiel podľa neho vzbudzuje ich cena, kompatibilita so zbraňovými systémami NATO, ale aj otázka zapojenia slovenských zbrojárskych podnikov do ich výroby. Minister obrany Jaroslav Naď (OĽaNO) kritiku odmieta ako zavádzajúcu a tvrdí, že jeho obstarávanie rovnakých vozidiel je výhodnejšie.

„Prichádza ďalší veľký obchod, ktorý má pod rúškom vojenského konfliktu na Ukrajine šancu nepozorovane prejsť popod radary médií a organizácií zaoberajúcich sa efektívnosťou vynakladania prostriedkov. Je to veľký projekt nákupu obrnených vozidiel 8 × 8, ktorý už vláda potichu schválila a ktorý bude znamenať, že sa Slovensko v prípade podpisu zmluvy zaviaže nakúpiť najprv 76 vozidiel a neskôr až niekoľko stoviek. Ak sa to teraz podpíše, kšeft bude spečatený a do budúcnosti sa budú nakupovať stovky predražených vozidiel,“ vyhlásil Pellegrini.

Pripomenul, že za predchádzajúcej vládnej koalície bol zámer nakúpiť rovnaké bojové vozidlá, už vtedy nazvané Vydra, v hodnote približne štyri milióny eur aj s DPH za kus. V prípade nového tendra ministra Naďa má byť cena o 670-tisíc eur s DPH vyššia. „Bol obrovský útok na tento tender,“ povedal Pellegrini s tým, že jedným z hlavných kritikov bol súčasný minister obrany Naď, ktorý nákup kritizoval pre predraženosť. „Teraz, po dvoch rokoch, nám predstavil ,obchod storočia' – ale v jeho ponímaní,“ skonštatoval Pellegrini.

Líder Hlasu tiež skritizoval nižšie zapojenie slovenských zbrojárskych firiem. To malo byť v projekte pod vedením ministra obrany Petra Gajdoša z SNS na úrovni 70 percent. Teraz vraj tento údaj dosiahne len zhruba 40 percent.

Pellegrini navyše vidí problém aj v konfigurácii vozidla, ktorú súčasné vedenie rezortu obrany zvolilo. „Upozorňujeme, že je stále problém s tým, že pôvodne sa mala inštalovať na vozidlo veža slovenského výrobcu, ale s kanónom, ktorý má muníciu východného kalibru. To znamená, že nie je kompatibilný so zbraňovými systémami NATO,“ vyhlásil Pellegrini.

Strana Hlas kritizuje obstarávanie, pretože ho nevyhrala spoločnosť, ktorá vyhovuje jej straníckemu záujmu, bráni sa minister Naď. Zapojenie slovenských zbrojoviek bude podľa neho oveľa vyšších než v obstarávaní požadovaných 40 percent. „Dnes veľmi dobre viem, že tých zapojených firiem v tom projekte bude veľmi veľa, a to percento zapojenia bude podľa môjho názoru ďaleko nad 60 percent,“ deklaruje Naď.

Zvýšenie ceny vysvetľuje vyššou kvalitou. „Kým oni ponúkali v tej konfigurácii za vozidlo 4,8 milióna eur s DPH bez komunikačných systémov, čo predstavuje ďalšieho pol milióna, tak my sme to obstarali za 4,62 milióna eur s komunikačnými systémami,“ vysvetlil Naď.

Spochybnil zároveň aj deklarovanú cenu, za ktorú sa malo vozidlo obstarávať za minulej vlády. „Spravili na vláde sfalšovaný dokument, kde množstvo bodov nedali do toho projektu, a tým sa tvárili, že vozidlo bude stáť štyri milióny eur s DPH. Nie je to však pravda. To bol jednoducho klam voči verejnosti,“ tvrdí Naď, podľa ktorého išlo o vopred pripravenú zlodejčinu. „Zároveň platí, že sa Smer a Slovenská národná strana medzi sebou nedohodli, kto si z toho vezme aké zrno. Tak tým pádom nespravili ani projekt 8 × 8, ani 4 × 4,“ uzavrel.