Fico je proti posielaniu zbraní Ukrajine, Kollár v tom problém nevidí

Líder opozičného Smeru Robert Fico je proti posielaniu zbraní na Ukrajinu. Tvrdí, že kto tak robí, si želá pokračovanie vojny a nezmyselne zaťahuje Slovensko do konfliktu. Vyhlásil to v nedeľnej relácii Na telo v televízii Markíza. Predseda parlamentu Boris Kollár (Sme rodina) v relácii reagoval, že Ukrajina v rámci Charty OSN môže požadovať aj takúto formu pomoci a nejde tým o vstupovanie SR do vojny.