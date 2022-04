Premenlivý týždeň. Opäť sa vrátia dvadsiatky, ale znovu nie nadlho

VIDEO: Pozrite si predpoveď počasia s meteorológom Michalom Hazlingerom na ďalší aprílový týždeň.

Teplo, zima, teplo, zima. Apríl sa nezaprie a počasie bude miešať s razanciou vlastnou bláznivému mesiacu.

Pred viac ako týždňom Francúzsko hlásilo najsilnejší aprílový mráz od roku 1947. Aj na Slovensku padali 70-ročné rekordy. V Piešťanoch v pondelok namerali –5,2, čím padol rekord –4,4 stupňa z roku 1952. Rekord prepísali aj v Štrbskom Plese, kde 4. apríla mali –12,8, pričom doterajší rekord bol –11,8 stupňa.

Klimatológ Pavel Faško zo Slovenského hydrometeorolo­gického ústavu v Bratislave spresňuje, že rekordy padali takmer na celom území Slovenska. No boli regióny, kde sa v priebehu noci na pondelok objavila oblačnosť, takže teploty neklesali tak hlboko. Silné mrazy tak nemali napríklad na Horehroní či na juhu stredného Slovenska pri Rimavskej Sobote alebo Lučenci. "Tam mrazy nemali také škodlivé účinky ako na Záhorí alebo na strednom Považí.

Počas nasledujúcich dní by malo platiť pravidlo: s každou ďalšou vlnou ochladenia budú mrazy slabnúť. Po víkende by sa mala opäť zopakovať situácia z končiaceho sa týždňa. Začne sa otepľovať, v strede týždňa bude aj vyše +20 stupňov. „Začne k nám prúdiť teplý vzduch od juhu až juhozápadu,“ pokračuje Faško s tým, že môže padnúť zasa iný rekord. Dosiaľ najteplejším dňom roku 2022 je 23. marec, keď v Žiari nad Hronom teplomer ukázal +23,1 stupňa.

Cez víkend bude fúkať studený severozápadný až severný vietor. „Bude v tom vlhku nepríjemný,“ varuje Faško s tým, že začiatkom týždňa by mal začať fúkať vietor od juhovýchodu až juhu. Ten by mal zariadiť, aby sa otepľovalo až do začiatku veľkonočných sviatkov.

Zrážky, ktoré budú padať aj v ďalších dňoch, sú potrebné. V minulom týždni veľmi pomohol dážď, ktorý – ako podčiarkol klimatológ – zachránil semienka, ktoré boli zasiate v priebehu marca.

„Napriek tomu, že úhrny zrážok na krajnom východe, ktoré spadli od polovice do konca minulého týždňa, presiahli 50 milimetrov, deficit stále existuje. Ak by sme to brali od začiatku roka, v niektorých oblastiach bol deficit vyšší ako 60 milimetrov,“ pokračuje Faško. Pripomína, že úhrn zrážok na západnom Slovensku nedosiahol ani 10 mm. „Zrážky, ktoré sa budú vyskytovať v prvej polovici víkendu, by deficit vlahy mohli trošku zmierniť,“ dodal.

Snehu je podľa klimatológa dosť. „V polohách, ktoré sú v úrovni od 1 200 metrov, možno aj viac, ako by ho malo byť v tomto ročnom období. Určite sa bude dať dobre lyžovať,“ hovorí s úsmevom. Vo štvrtok ráno mali v Štrbskom Plese 67 cm snehu, v Oravskej Lesnej 8 a Tatranskej Javorine 2 cm. Na Chopku má snehová perina hrúbku dokonca 197 cm.

„Ak sa podarí a aspoň začiatok Veľkej noci bude slnečný a bude teplo, môže to byť zaujímavá lyžovačka,“ hovorí s úsmevom.

Alebo skôr opaľovačka, keďže slnečného svitu je čoraz viac. V marci padol historický rekord – v Bratislave na letisku v marci zaznamenali najdlhšie trvanie slnečného svitu od roku 1951. Minulý mesiac tam svietilo slnko 234,6 hodiny.

„Bolo málo oblačnosti, a teda bolo veľa slnečného svitu,“ vysvetľuje Faško s tým, že „kto pravidelne chodil von, je už istým spôsobom opálený“.