Tajný dar Ukrajine rozhádal politikov. Je Patriot lepší ako S-300?

Protilietadlový raketový systém S-300 s dlhým dosahom je určený na obranu strategických cieľov pred útokmi lietadiel, vrtuľníkov, pred strelami s plochou dráhou letu a pred balistickými raketami krátkeho dosahu. Skladá sa z viacerých vozidiel. Okrem veliteľského vozidla ho tvoria priehľadový rádiolokátor, ktorý zaznamenáva hrozby, navádzací rádiolokátor a samotné odpaľovacie vozidlo.

Ako upozornil štátny tajomník ministerstva obrany Marian Majer, zastaraný systém S-300 PMU z roku 1989 bol za éry samostatnosti Slovenska cvične použitý len jediný raz. Bojové streľby sa uskutočnili v roku 2015 na severovýchode Bulharska v oblasti Šabla.

Predseda Smeru Robert Fico sa však vyjadril, že systém S-300, ktorý sme darovali Ukrajine, je výkonnejší ako americké Patrioty.

„To sa nedá takto povedať. Tie systémy vznikli na základe iných požiadaviek. V niečom je lepší Patriot, v niečom S-300. Tie pokročilejšie systémy S-300 sú prakticky lepšie vo väčšine schopností. Z porovnania systému S-300, ktoré malo Slovensko, a systému Patriot vychádza Patriot jednoznačne lepšie. V každom prípade systém S-300 PMU, ktorý malo Slovensko, bola zastaraná verzia, neboli naň náhradné dielce a aj životnosť tohto systému sa blížila ku koncu. Aj tak by Slovensko muselo riešiť nejakú náhradu. Takto by Slovensko malo neskôr dostať na Patrioty od Američanov zľavu. Do dnešného prostredia sa určite hodia Patrioty viac ako systémy S-300,“ vysvetlil bezpečnostný analytik Lukáš Visingr.