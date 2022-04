Zdravotné poisťovne by si mohli vymáhať pohľadávky samy

Zdravotné poisťovne by mohli vymáhať pohľadávky samostatne bez súdneho exekútora. Návrh legislatívnej zmeny má Ministerstvo zdravotníctva na vládu predložiť do 15. novembra. Vyplýva to z memoranda medzi rezortmi zdravotníctva a financií. Podľa rezortu by zmena mohla priniesť aj zvýšenie príjmov štátneho rozpočtu.