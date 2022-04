Kotleba tvrdí, že odsúdením o mandát v parlamente neprišiel

Kotleba citoval z ústavy, že mandát poslanca zaniká dňom nadobudnutia právoplatnosti rozsudku, ktorým bol poslanec odsúdený za úmyselný trestný čin alebo ktorým bol poslanec odsúdený za trestný čin, a súd nerozhodol v jeho prípade o podmienečnom odložení výkonu trestu odňatia slobody. „V mojom prípade je situácia taká, že mne žiadny úmysel na súde nikdy dokázaný nebol,“ vyhlásil Kotleba.

Šéf ĽSNS povedal, že v celom súdnom procese išlo o politické prenasledovanie predsedu opozičnej strany. „Mám za to, že môj mandát poslanca ostáva naďalej platný a ja si ho naďalej ako zvolený poslanec, ktorému dalo osobnú dôveru viac ako 170-tisíc ľudí v posledných voľbách, aj budem uplatňovať,“ poznamenal.

NS SR 5. apríla tohto roka v kauze šekov zrušil nepodmienečný trest štyri roky a štyri mesiace väzenia, ktorý ešte v roku 2020 uložil Kotlebovi Špecializovaný trestný súd. NS SR opozičného poslanca nanovo uznal za vinného, uložil mu však nižší trest, a to šesť mesiacov s podmienečným odkladom na jeden rok a šesť mesiacov.

Prípad sa týka podujatia, ktoré sa uskutočnilo v marci 2017 na Obchodnej akadémii v Banskej Bystrici. Obžalovaný vtedy odovzdal pred takmer 400 pozvanými hosťami trom zúčastneným rodinám finančný dar prostredníctvom symbolických šekov, ktoré boli vystavené na sumu 1 488 eur.

Podľa orgánov činných v trestnom konaní číslo 14 v sume 1 488 predstavuje vetu: „We must secure the existence of our people and a future for white children.“ (Musíme zabezpečiť existenciu našich ľudí a budúcnosť bielych detí), ktorej autorom je americký rasista David Lane.

Veta má 14 slov a číslovka 14 sa používa ako neonacistický symbol často v kombinácii s číslom 88, ktoré v nacistickej symbolike odkazuje na nacistický pozdrav „Heil Hitler“, keďže písmeno H je ôsmym písmenom v abecede.

Budúcnosť parlamentného klubu ĽSNS ako aj členstvo poslancov tejto strany v kontrolných výboroch parlamentu má v rukách budúca poslankyňa Slavěna Vorobelová. Tá má v parlamente nahradiť Mariana Kotlebu, ktorý právoplatným odsúdením stratil poslanecké kreslo. Vorobelová sa zatiaľ nerozhodla, či sa stane členkou poslaneckého klubu ĽSNS, povedal podpredseda ĽSNS a poslanec parlamentu Martin Beluský.

V prípade, že sa Vorobelová odmietne stať členkou klubu ĽSNS, ten prestane fungovať. Klub musí mať najmenej osem členov. Doteraz tento minimálny počet spĺňal aj s Marianom Kotlebom. „Musíme počkať na rozhodnutie pani Vorobelovej. Ak sa rozhodne nebyť členkou klubu, tak tým pádom nám zaniká členstvo vo všetkých troch parlamentných kontrolných výboroch,“ priblížil Beluský.

Pozíciu šéfa parlamentného výboru na kontrolu činnosti Národného bezpečnostného úradu zastáva práve Beluský. Členom výboru na kontrolu činnosti Slovenskej informačnej služby je Marek Kotleba (ĽSNS) a členom výboru na kontrolu činnosti Vojenského spravodajstva bol doteraz Marian Kotleba.

Ten sa od ustanovujúcej schôdze parlamentu na základe dohôd o rozdelení predsedníckych stoličiek medzi koalíciou a opozíciou usiloval o miesto šéfa výboru na kontrolu VS. Koalícia ho však od ustanovujúcej schôdze v roku 2020 odmietala podporiť. Ak sa Vorobelová rozhodne byť členkou poslaneckého klubu ĽSNS, tak strana podľa Beluského nominuje aj nového kandidáta na post predsedu parlamentného výboru na kontrolu činnosti Vojenského spravodajstva.

Vorobelová do parlamentu kandidovala na kandidačnej listine ĽSNS za Národnú koalíciu. Dnes už Vorobelová v Národnej koalícii nie je. Beluský povedal, že sa budú snažiť vyhovieť Voroblovej, keď prejaví záujem o členstvo v niektorom z výborov. Zatiaľ však neinformovala, či bude súčasťou poslaneckého klubu ĽSNS.

„Budúci týždeň sa máme stretnúť. Všetko záleží, kde sa ona politicky vidí v budúcnosti. Ak chce ďalej pokračovať v politickom živote a bude chcieť kandidovať aj o dva roky, tak asi bude hľadať stranu, ktorá má k nej blízko a má nejaký potenciál. Ak to berie tak, že len dva roky bude poslankyňa a potom má iné plány, asi jej to bude jedno. Nevidím jej do hlavy, počkáme si na jej názor,“ priblížil Beluský.

Poznamenal, že jej predostrie výhody a nevýhody členstva v parlamentnom klube a bude na Vorobelovej, ako sa rozhodne. Beluský tvrdí, že ju do ničoho nebudú tlačiť a ĽSNS je pripravená aj na alternatívu, že by jej klub nezostal. Na otázku, či sa Vorobelová pridá k Republike, ak by nebola v klube ĽSNS, Beluský odpovedal, že je viac možností, „ku ktorej konzervatívnej strane sa pridá“. Vymenoval stranu nezaradeného poslanca Tomáša Tarabu, Smer a koaličnú stranu Sme rodina. „Záleží, kto jej čo ponúkne,“ uzavrel Beluský.