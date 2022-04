Fico očakáva, že mu NAKA vykopne dvere

Bývalý viacnásobný premiér a dnes líder mandátovo najsilnejšej opozičnej strany Smer Robert Fico vo videu na sociálnej sieti oznámil, že „berie na vedomie, že vládna koalícia podala naňho trestné oznámenie“.

Dosiaľ avizovali trestné oznámenia dvaja poslanci.

Ján Benčík (SaS) v nedeľu večer oznámil, že podáva trestné oznámenie na Roberta Fica. „Pre podozrenie zo spáchania trestného činu vyzvedačstva podľa § 318 zákona č. 300/2005 Z. z. Trestného zákona, trestného činu ohrozenia utajovanej skutočnosti podľa § 319 alebo § 320 zákona č. 300/2005 Z. z. Trestného zákona, resp. trestného činu ohrozenia dôvernej a vyhradenej skutočnosti podľa § 353 zákona č. 300/2005 Z. z. Trestného zákona,“ spresnil Benčík.

Len o niekoľko hodín ho predbehol jeho stranícky a poslanecký kolega Miroslav Žiak. Ten totiž v nedeľu krátko popoludní na sociálnej sieti tiež oznámil, že chystá trestné oznámenie na Fica. Dôvodom je zverejnenvízii Markíza otvorene klamal o presune S-300 na Ukrajinu, hoci v tom čase už systém bol naložený na vagónoch na slovensko-ukrajinskej hranici, čo potvrdzovali nevyvrátiteľné televízne zábery. Po tretie, že ohrozila bezpečnosť Slovenska oslabením protivzdušnej ochrany. Po štvrté, že Slovensko nemá ani vo vlastníctve, ani pod priamou kontrolou a riadením žiadny systém protivzdušnej ochrany. Po piate, že konala na základe rozkazu amerického ministra obrany a systém S-300 v hodnote stámiliónov eur a vo vlastníctve Slovenska, Ukrajine darovala. Po šieste, že systém S-300 provokatívne pred očami celého Slovenska prevážala cez slovensko-ukrajinské hranicie fotografií, resp. videa, ktoré ukazuje systém S-300 naložený na železničné vagóny.

Žiak Ficovi vyčíta let privátnym lietadlom „za 80-tisíc“ do krajín arabského sveta". Je to nanajvýš nechutné a pokrytecké z jeho strany a tiež to hraničí s vlastizradou. Preto som sa rozhodol podať na Roberta Fica trestné oznámenie za vlastizradu, sabotáž alebo za vyzradenie utajovaných skutočností. Držte palce, aby orgány činné v trestnom konaní rozhodli konečne správne a poslalli Roberta Fica tam, kam patrí," hovorí Žiak.

Fico zasa vládnej koalícii vyčíta sedem vecí. „Po prvé, že týždne klamala, že nemá úmysel darovať Ukrajine jediný systém protivzdušnej ochrany S-300. Po druhé, že minister obrany, vojnový štváčik Naď, ešte 5. apríla v telee. A po siedme, že aktívne zapája Slovensko dodávkou smrtonosných zbraní do vojného konfliktu na Ukrajine, z ktorého Slovensko nič nemá a z ktorého profitujú Spojené štáty americké,“ tvrdí Fico. Preto očakáva, že mu v krátkom čase „v krátkom čase vtrhnú do bytu a vykopnú dvere ozbrojenci pod vedením obvineného vyšetrovateľa NAKA Čurillom a právoplatne odsúdeného zločinca špeciálneho prokurátora Lipšica“. „Chcem požiadať vládnych politikov, ktorí sa zjavne nakazili duševnou poruchou Matoviča, ktorý sa na ňu roky lieči, aby neurážali zdravý rozum ľudí,“ dodal Fico.