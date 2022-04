Migy pre Ukrajinu nie sú v hre

Naď sa ospravedlnil, že musel klamať verejnosť, keď tvrdil, že slovenský systém protivzdušnej ochrany S-300 nejde na Ukrajinu. „Čím dlhšie sme to tajili, tým lepšie. Je mi to ľúto, že som klamal, ale urobil som to pre dobro našej krajiny,“ povedal minister obrany s tým, že S-300 je nasadená a funguje. Vláda jej darovanie schválila minulý týždeň v utajenom režime, podľa Naďa bude rozhodnutie dostupné aj verejnosti. „Som veľmi vďačný vojakom, robilo na tom možno aj viac ako sto vojakov, že celá operácia prebehla bezpečne,“ dodal Naď na margo utajenia celej operácie. „Pre nás bolo dôležité utajiť moment vyslania. Ukrajinci nás ešte požiadali o nejaký čas, aby systém dokázali odviezť tam, kde ho potrebujú,“ vysvetlil.

Fico sa môže hanbiť

Naď priznal, že v čase, keď predseda opozičnej strany Smer Robert Fico zverejnil na sociálnej sieti zábery systému S-300 naloženého na železničných vagónoch, bola batéria už na Ukrajine. Dodal, že „Fico reálne neohrozil bezpečnosť misie“.

Čítajte viac Benčík zažaloval Fica pre video z presunu S-300

Minister obrany však zdôrazňuje, že Fico nevedel, že presun už bol dokončený. „Jeho úmysel bol vyslovene zabrániť tomu, aby sa to podarilo zrealizovať, A tým pádom on reálne chtiac či nechtiac ohrozoval úspešnosť operácie a ľudí, ktorí na tom robili. A môže sa hanbiť. On by v prvom rade nemal dbať na názor Moskvy, ale na záujmy Slovenskej republiky,“ odkázal Naď Ficovi. „Mne prišlo absolútne obludné, že jeden bývalý premiér sa rozhodol ohroziť vlatných občanov, vlastných vojakov, tým, že zverejňoval informácie o operácii, pri ktorej mu muselo byť jasné, že prebiehala s istým zámerom,“ vyhlásil Naď.

Požiadali aj o Zuzanu

Tvrdí, že predaj stíhačiek MiG-29 Ukrajine nie je na stole. „Rokujeme s NATO, s najvyšším veliteľom spojeneckých síl v Európe, o tom, že potrebujeme zabezpečiť ochranu vzdušného priestoru Slovenskej republiky do obdobia, kým prídu stíhačky F-16. A tie prídu približne v polovici roka 2024,“ osvetlil. Podľa Naďa by mala byť odpoveď, kto ochráni slovenské nebo, jasná v dohľadnej dobe. „Až keď budeme mať vyriešenú túto otázku, môžeme sa baviť o budúcnosti MiG-29. Tým nemyslím, že je iba jedna alternatíva, že to dáme na Ukrajinu, tých možností je viacero. To budeme riešiť potom, keď bude polievka uvarená a zďaleka uvarená nie je,“ pokračoval Naď.

Podčiarkol, že Ukrajina o migy ani nepožiadala. „Požiadali nás o S-300, húfnice Zuzana a opravu vojenskej techniky. To riešime,“ povedal.

Čítajte viac POLEMIKA: Pomoc Ukrajine: Prinesú zbrane mier?

Vysvetli, že hoci Ukrajina má svoje opravárenské zariadenia a dokáže sa o migy strať, slovenské stroje sú vybavené zariadeniami, ktoré patria NATO. „Podliehajú vysokému stupňu utajenia, tým pádom by sme migy museli zbaviť týchto zariadení. Je tam veľmi veľa komplikácií,“ tvrdí minister obrany. Na Slovensku sa však zrejme už nebude mať kto starať o migy. „Realita je taká, že dnes nám niektorí z technikov, ktorí sú na Sliači, postupne odchádzajú domov. Podniky, pre ktoré pracujú, ich požiadali, aby sa vrátili. Máme problém udržiavať tie lietadlá a vôbec to nie je lacné. Bývalá vláda povedala, že uzatvorili abonentský kontrakt na 25 miliónov eur, ja hovorím, že platíme ročne 50 miliónov za to, že sa nám Rusi starajú o stroje. A máme problém aj s pilotmi. Potrebujeme raz a navždy vyriešiť pôsobenie migov a to tak, že jednoducho čím skôr získame náhradu, tým lepšie,“ zdôraznil Naď.

Podľa neho by cena za to, že by Slovensku pomohla s ochranou vzdušného priestoru niektorá z krajín NATO, nedosahovala sumu, ktorú musí krajina platiť za starostlivosť o migy.