Luntera podporí v župných voľbách aj Hlas

Kandidát na predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) Ondrej Lunter ide do volieb ako nezávislý, no s podporou viacerých politických strán. Najnovšie k nim pribudli aj župní poslanci tamojšieho zastupiteľstva za stranu Hlas.

Okrem odídencov zo Smeru vyjadrili Lunterovi už predtým svoju podporu v jesenných komunálnych voľbách strany SaS, KDH, Progresívne Slovensko, SPOLU a Občianska konzervatívna strana. „Ide mi o podporu demokratických strán a Hlas jednoznačne do tohto tábora patrí,“ povedal Lunter s tým, že to už neplatí o Smere, Republike či ĽS NS.

„Predstavitelia Hlasu sa jednoznačne odčlenili od Smeru. Pre mňa je dôležité spolupracovať s ľuďmi, ktorými som obkolesený na krajskej úrovni. Z mojich kolegov, ktorí sú tu dnes so mnou, nikoho nemôžete obviniť z nejakej korupcie,“ reagoval Lunter na otázku, či mu neprekáža minulosť strany, v ktorej predtým pôsobili.

„Za ostatné štyri roky máme za sebou výsledky hovoriace o tom, že pracujeme transparentne. Nechceme sa rozdeľovať a rozoštvávať ľudí, ako to robia v Bratislave. Naopak, naším cieľom je spájať sa na témach, ktoré sú dôležité pre obyvateľov v regióne,“ poznamenal.

Lunter vraví, že ohlásenou spoluprácou dávajú jasný signál, že v nej budú pokračovať. Spolu sa im vraj podarilo zrealizovať množstvo dobrých projektov a ich cieľom je ísť takto ďalej. „Spája nás spoločný program pre ľudí žijúcich v našom kraji – chceme, aby jazdili po kvalitných cestách, postarať sa o seniorov, mať kvalitné školstvo a zdravotnú starostlivosť. Rovnako aj to, aby sme už nikdy na tomto úrade nevideli čiernu vlajku,“ doplnil.

Krajský šéf strany Hlas Roman Malatinec s Lunterom podpísal Memorandum o podpore kandidáta na predsedu BBSK. „Jedným z hlavných pilierov Hlasu je antifašistický. Kde inde sa takéto hodnoty majú ukázať výraznejšie, ako v srdci Povstania,“ hovorí Malatinec.

„Aj my sme sa v minulosti zdesene pozerali na tragický experiment, keď z bystrického župného úradu viali v deň SNP čierne vlajky. Bola to temná škvrna v histórii nášho samosprávneho kraja. Sme radi, že sa toto obdobie skončilo a nechceme sa k nemu vrátiť,“ uviedol. Skôr chcú podľa neho nadviazať na to dobré, čo sa za ostatné štyri roky podarilo. „Preto tu dnes stojíme s Ondrejom Lunterom, ktorý pre nás predstavuje kontinuitu,“ podotkol.

Malatinec pripomenul, že druhým ich hlavným pilierom je sociálny. „Stále viac voláme, na celoštátnej úrovni, po účinnej pomoci ľuďom, ktorí ju v týchto ťažkých časoch najviac potrebujú,“ povedal. Je presvedčený, že spojenie sociálneho programu a silnej osobnosti prinesie celému kraju pokoj, pomoc a budúcnosť.

Predsedníčka klubu Hlas v krajskom zastupiteľstve Božena Kováčová tvrdí, že napriek niektorým odlišným politickým názorom sa, po vzájomnej odbornej argumentácii a pripomienkovaní predkladaných tém, vedeli zhodnúť na podpore projektov, ktoré prispievali k rozvoju župy.

„Musím konštatovať, že okrem cestovného ruchu, školstva, cestnej infraštruktúry či kultúry došlo za ostatných päť rokov, v porovnaní s inými krajmi, k výraznej podpore sociálnych služieb,“ povedala. Verí, že po budúcich voľbách sa v zastupiteľstve stretne za ich stranu čo najviac poslancov a projekty, ktoré majú v súčasnosti rozbehnuté, dotiahnu do konca.