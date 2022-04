Fico vyzvedač či vynášač utajovaných skutočností? Skôr nie, hovorí právnik

Minimálne dve trestné oznámenie avizujú poslanci koalície na adresu predsedu opozičnej strany Smer Roberta Fica. Týkajú sa videa, ktoré zverejnil vo štvrtok v noci. To zachytáva systém protivzdušnej obrany S-300 naložený na železničné vagóny.

Fico sa v statuse pýtal premiéra Eduarda Hegera (OĽaNO), či Slovensko odovzdá systém S-300 Ukrajine. „Celý deň dostávame info z hraníc s Ukrajinou o manévroch s vojenskou technikou. Máme vážne obavy, že Heger chce v Kyjeve oznámiť slovenský dar Ukrajine – S-300. To by bolo čisté šialenstvo. Nielenže by sme sa zbavili multimiliónového systému ochrany, ktorý je lepší ako americký Patriot. Ale by sme sa viac a viac v mene amerických záujmov zapojili do vojny na Ukrajine, s ktorou nič nemáme. … Ak sa presun S-300 na Ukrajinu pripravuje, Heger musí o tom informovať Slovensko,“ napísal Fico vo štvrtok 7. apríla.

VIDEO: Pre zverejnenie tohto videa prevozu systému S-300 podali dvaja poslanci koalície na Roberta Fica trestné oznámenia.

Na druhý deň 8. apríla premiér Heger a neskôr aj minister obrany Jaroslav Naď (OĽaNO) oznámili, že Slovensko darovalo batériu S-300 Ukrajine.

Reagovali na to poslanci SaS Ján Benčík a Miroslav Žiak. Obaja avizovali, že podajú na Fica trestné oznámenie. „Pre podozrenie zo spáchania trestného činu vyzvedačstva podľa § 318 zákona č. 300/2005 Z. z. Trestného zákona, trestného činu ohrozenia utajovanej skutočnosti podľa § 319 alebo § 320 zákona č. 300/2005 Z. z. Trestného zákona, resp. trestného činu ohrozenia dôvernej a vyhradenej skutočnosti podľa § 353 zákona č. 300/2005 Z. z. Trestného zákona,“ spresnil Benčík.

Expert na trestné právo a dekan Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave Eduard Burda hovorí, že z medializovaných informácií sa nedá jasne určiť, či Fico spáchal trestné činy, z ktorých je obviňovaný. Dôležité by bolo najmä preukázať pôvod zdroja jeho informácie. Ak by ten ale nebol napríklad niekto z prostredia tajných služieb, ale len náhodný občan, pravdepodobne by nešlo o zverejnenie utajovanej skutočnosti.

„V prvom rade len z medializovaných informácií nemôžeme potvrdiť ani vylúčiť, že v tomto prípade prišlo k spáchaniu trestného čin, či už vyzvedačstva, alebo ohrozenia utajovanej, dôvernej, vyhradenej skutočnosti. Na prvý pohľad sa mi to javí skôr menej pravdepodobné. Väčšiu šancu na naplnenie skutkovej podstaty trestného činy by ale malo skôr ohrozenie utajovanej skutočnosti než vyzvedačstvo,“ zdôraznil Burda.

„Ak by sme o tom uvažovali, tak by sa v zásade pri vyzvedačstve muselo preukázať, že prichádzalo k získavaniu a zbieraniu informácií na to, aby boli poskytnuté niekde ďalej, napríklad cudzej moci. Je to úmyselný trestný čin, takže by k tomu musel smerovať aj úmysel toho-ktorého človeka. Tu som dosť skeptický, pretože ten úmysel aj vzhľadom na to, čo sa dialo predtým, smeroval skôr k nejakému politickému boju,“ vysvetľuje Burda.

V prípade ohrozenia utajovanej skutočnosti tiež väčšinou ide o úmyselný trestný čin. „Je tam ale aj jedna nedbanlivostná skutková podstata. Aby ale mohla byť naplnená, vyžadovalo by sa minimálne to, že tá osoba vedela a mala vedieť, že táto skutočnosť je utajovaná. Nie všetky informácie vojenského charakteru sú ale utajovanými skutočnosťami. Tie musia byť presne a jasne zadefinované. Muselo by sa preukázať, že napríklad niekto z tajných služieb vyzradil utajovanú informáciu a politik, ktorý ju zverejnil, vedel, že je utajená,“ priblížil dekan práva.

„Pokiaľ to ale tá osoba nevie, že išlo o utajovanú skutočnosť, ťažko hovoriť o takomto trestnom čine. Ani ako politik nebol osobou, ktorá by dostávala tajné informácie. Vzhľadom na verejné politické ubezpečenia, že sa žiadny podobný presun vojenských systémov nepripravuje, vychádza mi z toho, že veľmi pravdepodobne nebola zverejnená utajovaná informácia,“ dodáva Burda.

VIDEO: Toto video z prevozu S-300 zverejnilo ministerstvo obrany v čase, keď raketový systém bol už na Ukrajine.