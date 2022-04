Exposlankyňa Blahová sa odmieta ospravedlniť za svoje výroky v kauze Čistý deň

Dôvodom je sedem výrokov, šesť z nich odznelo na pôde parlamentu a jeden bol publikovaný v Blahovej blogu. Všetky sa týkali kauzy resocializačného zariadenia Čistý deň, ktoré pôsobilo v Galante. Výroky prednesené v NR SR odzneli v roku 2017 pri odvolávaní vtedajšieho ministra práce, sociálnych veci a rodiny Jána Richtera (Smer-SD). Okresný súd v Trnave dnes v tejto veci otvoril pojednávanie, ešte predtým sa neúspešne pokúsil o zmier oboch strán.

Tománková Miková pripustila riešenie zmierom, ak sa žalovaná ospravedlní za jeden z výrokov. Blahová takúto možnosť odmietla. Zakladateľka Čistého dňa je podľa jej právnej zástupkyne obeťou mediálneho lynču, ktorý spustila žalovaná. Jej angažovanosť v kauze Čistý deň označila za politický marketing.

Blahovej právny zástupca Pavol Poláček označil žalobu za nedôvodnú a šikanóznu. Je to podľa neho jedna z piatich žalôb z prostredia Čistého dňa proti jeho klientke. „Cieľom týchto žalôb je zastrašiť, vyčerpať a potrestať pani Blahovú za to, že otvorila kauzu Čistý deň,“ povedal na súde Poláček. Upozornil tiež na to, že štyri z vyjadrení už podrobne preskúmal súd v inom prípade. Vtedy konštatoval, že majú reálny základ a žalobu zamietol. Pripomenul, že v kauze Čistý deň už boli potvrdené viaceré porušenia zákona.

Okresný súd v Trnave už minulý rok zamietol žalobu neziskovej organizácie Čistý deň na Blahovú za neoprávnený zásah do dobrej povesti právnickej osoby. Organizácia žiadala ospravedlnenie a zaplatenie čiastky 60-tisíc eur za výroky v parlamente, ktoré odzneli v roku 2017. Rozsudok zatiaľ nenadobudol právoplatnosť. Na súde sú podľa Blahovej okrem dnes prejednávanej žaloby ešte ďalšie tri s podobným obsahom.

Čistý deň poskytoval v Galante resocializáciu drogovo závislým mladým ľuďom. V roku 2016 otvorila poslankyňa Blahová (vtedy SaS) kauzu možného sexuálneho zneužívania v tomto zariadení. V dôsledku kauzy prišla nezisková organizácia Čistý deň o akreditáciu ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny. Súdy v súvislosti s činnosťou neziskovky odsúdili dvoch zamestnancov za sex s neplnoletými chovankyňami zariadenia.