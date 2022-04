Kajúcnik Slobodník tvrdil, že musí potopiť Gašpara a ďalších. Inak by potopili jeho

Upozornenie: Prepisy uvádzame bez úprav. Obsahujú aj vulgarizmy, za ktoré redakcia nenesie zodpovednosť.

Podľa prepisu odposluchu, ktorý zverejnil portál pluska.sk, Slobodník mal s políciou spolupracovať už skôr.

Rozhovor Slobodníka s dvoma policajtmi sa mal podľa portálu uskutočniť 22. októbra 2020 v aute. V ten deň polícia naozaj zadržala Kováčika a obvinila ho z korupcie. Medzičanom je Kováčik už aj neprávoplatne odsúdený na 14 rokov väzenia.

Slobodník hovorí, že „to čo Lajo vyprával, o chvíľu budú brať Gašpara, Hraška, Krajmera a keby ma nebrali v tejto skupine, tak oni traja sa určite postarajú o to, že ma potom zoberú, vieš ako komunikovali, aj s lustráciami… … že oni ma mali prečítaného, že robím na dve strany občas“. Bývalých policajných funkcionárov NAKA zadržala 5. novembra 2020 v rámci akcie Očistec, medzi nimi aj Slobodníka.

Dano mi povedal, že nech si to prejdem v kľude

Slobodník dvom spolubesedníkom priznal, že sa stretol s Lipšicom (v tom čase Daniel Lipšic pracoval ako advokát a zastupoval viacerých spolupracujúcich svedkov, tzv. kajúcnikov). Predpokladal, že ak by ho nezadržali spolu s Gašparom, Hraškom a Krajmerom, tak „na 150 percent musí rátať s tým, že títo to budú hádzať všetko naňho“ a budú „traja proti jednému“.

Lipšica ako právneho zástupcu mu mal odporučiť Vlado alebo Farár, ktorý mu dal číslo na právneho zástupcu a stretli sa a Slobodník mu podpísal plnú moc, aby ho mohol zastupovať. Pričom si uvedomoval, že spolupráca je preňho výhodnejšia, „prinajhoršom by to skončilo podmienkou“.

„Dano mi povedal, že nech si v tej hlave prejdem v kľude, bez nejakých emócií a podobne, hovorí, že veď treba povedať nejaké veci, ale nie veci kokotiny, že ja som … (nezrozumiteľné slovo) a neviem čo, ale treba tam povedať veci, ktoré ozaj, že aj z akého dôvodu, ktoré, ktoré, ktoré sa ovplyvňovali, ktoré, ktoré vlastne, aká bola tá štruktúra podobne, lebo možno ju aj majú, jáj, on povedal, že podľa toho, ako sa rozprávajú so Šulekom,“ mal povedať Slobodník, kým ho jeden z policajtom neprerušil.

Nadriadení ho tlačili

Šulek by mohol byť – aj podľa ďalšieho kontextu, prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry Michal Šúrek. „No, ja nechcem, samozrejme, nebudem nikomu vysvetľovať, ale bohužiaľ Tibora, Hraška, Kramera a možno aj Nora o tom, že sme sa stretávali a podobne a že dávali úlohy a hen toto (nezrozumiteľné), aj keď práve som rozprával, že kľudne sa môžeš obrátiť na to a povedať aj to, že kvázi, aby si, aby si mohol prežiť, tak niektoré veci si musel tolerovať a na druhej strane si dávať informácie z druhej strany a bez toho by sa neboli realizovali vôbec tieto veci, ktoré sa realizujú,“ hovorí ďalej Slobodník.

Z jeho ďalších slov vyplýva, že ho mali – zrejme jeho nadriadení – do niečo nútiť, ale on „požiadavky neakceptoval“. Policajtov prosí o pomoc, aby mu pomohli si spomenúť na prípady, keď ich „do toho tlačili, aby sa to urobilo alebo neurobilo“.

Slobodník bol ďalej pripravený vypovedať, že sa stretával s Jánom Kuciakom a „dával mu veci“. Priznáva však, že „potrebuje niečo na Tibora, na Hrašku“.

„Viem povedať na korupcii, že Tibora poslali do piče, to tam viem tiež povedať, za toho, čo hneď brali za ekonomické veci a povedali neprospech v prospech Jankovskej,“ hovorí ďalej Slobodník. Policajt pokračuje: „Na Matoviča tlačili na teba, na Kisku na teba tlačili.“ Slobodník odpovedá, že „Matoviča sme nerobili my“.

Bödör zarábal na viacerých veciach

Policajt mu oponuje: „Ale chceli, aby si to spravil, takisto chceli napríklad na Lipšica, tlačili, aby si to obvinil (nezrozumiteľné – skáču si do reči), Kisku na teba tlačili, potom na východe, čo sa robí.“

V rozhovore sa objaví meno Bödör. Ide o nitrianskeho oligarchu Norbera Bödöra, ktorý je obvinený a obžalovaný z viacerých korupčných káuz.

Podľa Slobodníka mal Bödör zarábať na viacerých veciach. „On na nich zarábal a dal ich robiť, keby som vedel identifikovať a toto neviem urobiť. Takže budem tam rozprávať, nechcem sa vyviňovať kvázi, to mi aj Dano hovoril, že to je najväčšia kokotina, že ak budem vyprávať, aký som bol človek, ja musím zobrať niečo na seba, že toto som,“ hovorí Slobodník. V tom mu do reči skočí policajt a pripomína mu: „Áno, ale musíš povedať, že tieto pohnútky, že ťa tlačili a na svoju ochranu, a že to boli tvoji nadriadení.“

Druhý policajt pripomína Vorobjova. Ide o bývalého šéfa finančnej spravodajskej jednotky NAKA Pavla Vorobjova, ktorý mal lustrovať pre Bödöra. Pritom Slobodník v odpočúvanom rozhovore povie: „Vorobjov, ešte aj do toho prípadu budem jebať Gašpara?“

Policajt mu však hovorí: „No len, že pokiaľ ja som to vnímal dobre, tak mi bolo povedané, že teba tam chceli na inšpekcii Vorobjov, Hraško, Gašpar, Slobodník, a tam chceli urobiť zločineckú skupinu, aspoň ja čo som vnímal informácie nejaké. Ja si myslím, že bude úplne stačiť, keď povieš celú štruktúru, jak Gašpar chodil a riešil to s tými, s tými, jak Hraško chodil.“

Chcel chrániť „Maja“

Tento policajt uvažuje, že Krajmer chodil za Kováčikom a „Kováčik bude rozprávať na Krajmera“. Neskôr predpokladajú, že „Kováčovi nezostáva nič iné, len rozprávať … o Ficovi, o týchto (nezrozumiteľné)“ alebo bývalom šéfovi finančnej jednotky Finančnej správy Ľudovítovi Makóovi.

Ako vyplýva z ďalšieho rozhovoru, Slobodník chcel chrániť „Maja“. Policajt mu hovorí, že také informácie nemá. Spolu premýšľajú, čo by ešte mohol Slobodník vypovedať, pričom Slobodník ich pobáda, aby mu poradili do večera, lebo ráno ide vypovedať a celú noc sa chce pripravovať. Všetci traja sa venujú Slobodníkovmu telefónu a snažia sa vymazať zrejme nejaké správy a poznámky. Jeden z policajtov hovorí, že Makó má spor s vyšetrovateľom NAKA Jánom Čurillom. „Spolu chodili do školy, má krvavé oči na neho, asi už bol majster sveta,“ myslí si.

Padlo aj meno Pellegriniho

Pri ďalšom premýšľaní, čo by mal Slobodník vypovedať, padne aj meno Pellegrini. Ide zrejme o Petra Pellegriniho, bývalého premiéra a dnes opozičného politika.

„Lebo už Pelegriny rozprával ministrovi, že má informácie k synovcovi (nezrozumiteľné), lebo nenávidel … rozprával, že každý mesiac mu cinknú peniaze a aký si lakomý, vyjebanec skurvený, sám to chce robiť, politicky to chce robiť,“ hovorí Slobodník v úvahách, koho budú ešte stíhať.

Nakoniec sa policajti so Slobodníkom rozlúčia s prísľubom, že budú rozmýšľať nad ďalšími prípadmi, o ktorých by mohol vypovedať a pomôcť mu tak k postaveniu spolupracujúceho obvineného.

Bývalý šéf finančnej jednotky NAKA Bernard Slobodník je kľúčovým svedkom vo viacerých kauzách, ktoré sa týkajú policajtov. Keď bol naposledy svedčiť na súde s Mariánom Kučerkom, ktorý mal zobrať úplatok od Bödöra, prišiel v neprestrieľnej ves­te.