Hegerova premena na štátnika: Náhoda či politický cieľ?

Napätie medzi bojujúcimi stranami na Ukrajine rastie, vo vzduchu visí rozhodujúci zápas o Donbas. „Rusko prehralo boj o Kyjev, a okrem hrôz na civilistoch nedosiahlo nič,“ povedal v podcaste Počúvajte pravdu Andrej Matišák.

Prikláňa sa k názorom, že bitka o východnú časť Ukrajiny bude pripomínať boje z čias II. svetovej vojny. Na to, aby bola ruská armáda porazená, má ale podľa neho Ukrajina málo ťažkej obrnenej techniky.

„Treba im pomôcť, a dodať, čo potrebujú. Aj na úkor zníženia vlastnej obranyschopnosti,“ konštatoval.

V prípade, že by sa Západ a členské krajiny NATO takto rozhodli, išlo by podľa Matišáka o „ťažké politické rozhodnutie“.

V tejto súvislosti označil Nemecko za slabý článok v reťazi krajín, ktoré Ukrajine pomáhajú. Pripomína váhanie Berlína nad dodávkami zbraní krátko po začatí vojny, ako aj absenciu povolenia pre Ukrajinu nakupovať nemecké zbrane. Nehovoriac o blokovaní rozhodnutia EÚ odmietnuť ruskú ropu a plyn. „Nemcov dobehla minulosť, kedy bol biznis pre nich nadovšetko,“ myslí si Marián Repa.

Upozornil najmä na previazanie niektorých nemeckých politikov s ruskými ekonomickými gigantmi, či spoločné projekty s Ruskom. Repa sa v podcaste vyjadril aj k nedávnemu odmietnutiu návštevy nemeckého prezidenta Franka Waltera Steinmeiera v Kyjeve, a to jeho ukrajinským partnerom Volodymyrom Zelenskym. Označil to za prešľap, a rovnako kritizoval Zelenského za jeho vyjadrenie, že očakáva návštevu kancelára Olafa Schotza namiesto prezidenta. „Ak by sa tak stalo, tak by to bola dvojitá urážka Nemecka,“ zdôraznil komentátor denníka Pravda.

Konflikt na Ukrajine je veľkým testom pre slovenskú politickú scénu. Hoci rozdelenie spoločnosti nie je také dramatické ako v čase pandémie, nedá sa ale prehliadnuť. Odporcov rozhodnutí koalície súvisiacich s vojnou nájdeme najmä v radoch sympatizantov opozície. Najviac sa o ich priazeň usiluje strana Smer. Dokonca zorganizovala míting pri pamätníku Slavín, kde sú pochovaní padlí vojaci v boji o Bratislavu. „To, čo urobil Robert Fico bolo nechutné. Zneuctiť pietne miesto si nedovolil žiadny politik ani politická strana,“ uviedol Repa.

Naopak, vyzdvihol kroky a rozhodnutia premiéra Eduarda Hegera (OĽaNO). Darovanie obranného systému S-300 Ukrajine označil za štátnické gesto. „Nepovažujem toto konštatovanie za prehnané,“ dodal.

Pripojil sa k nemu aj Matišák, keď pochválil slovenský plán na pomoc Ukrajine pri vstupe do EÚ. „Nikto to od nás nečakal, a niektoré členské krajiny boli ešte na júnovom samite v Paríži zaskočené,“ pripomenul.

Ocenil Hegera za to, že plán priniesol prezidentovi Zelenskému do Kyjeva. „Práve toto bol dôvod, prečo si Hegera zobrala so sebou na návštevu Ukrajiny aj šéfka Európskej komisie Ursula von der Leyenová,“ upresnil. Obaja komentátori nelámu nad Hegerom palicu, ale naopak, dávajú mu šance ako novému politickému lídrovi a štátnikovi.

Prečo Smer relativizuje zločiny na ukrajinských civilistoch v Buči a iných mestách? Ide o politický kalkul? Kde urobil exprezident Andrej Kiska chybu, keď sa dostal pred súd za daňové podvody? Nalaďte si podcast Počúvajte pravdu s komentátormi denníka Pravda Andrejom Matišákom a Mariánom Repom.