Mama Kušnírová sa hnevá: Aj moje dieťa bolo brutálne popravené

Zlatica Kušnírová bola z rozhodnutia Špecializovaného trestného súdu veľmi sklamaná. „Oni to odôvodňujú tým, že útok bol na Janka a nie na Martinku. Ale ona tam bola predsa doma. Vrahovia ich chodili sledovať a veľmi dobre vedeli, že tam s ním býva. Veľakrát bol doma aj sám, keď bola na východe Slovenska na výskume… Je to také všelijaké,“ hovorí mama Martiny Kušnírovej.

Podľa výpovede Miroslava Marčeka, ktorý je už za samotnú vraždu odsúdený, mladých ľudí sledoval v dome vo Veľkej Mači z letnej kuchyne. Videl, že v dome je aj Martina. Napriek tomu vošiel do domu, zastrelil Jána a potom aj jeho snúbenicu.

Strelec Marček a Tomáš Szabó, ktorý ho viezol do Veľkej Mače, už sú právoplatne odsúdení. Kočner, ktorý si mal vraždu objednať, Zsuzsová, ktorá objednávku posunula ďalej, sú zatiaľ Na Špecializovanom trestnom súde v Pezinku sa vo štvrtok opätovne začal proces v kauze vraždy Jána Kuciaka, jeho snúbenice Martiny Kušnírovej a tiež v prípade plánovanej vraždy prokurátorov – Maroša Žilinku, Daniela Lipšica a Petra Šufliarskeho.

Po porade senátu súd vylúčil z procesu ako poškodenú matku zavraždenej Martiny, Zlaticu Kušnírovú. Predsedníčka senátu Ružena Sabová argumentovala aj rozhodnutím Najvyššieho súdu SR.

V súvislosti s náhradou škody matku senát odkázal na civilné konanie. Podľa súdu jej spôsobil škodu Miroslav Marček. Podľa obžaloby si Marián Kočner objednal iba Kuciakovu. Marček neplánovane a z vlastného rozhodnutie 21. februára 2018 zabil aj Martinu.

„Viete, po tomto rozhodnutí som mala chuť zverejniť fotku zo spisu, kde leží Martinka v kaluži krvi. Aby všetci vedeli, o čo som prišla a čo sa tam stalo. Ale potom som sa zháčila, lebo by zas určite niektorí na mňa nadávali. Len som chcela, aby ľudia ozaj vedeli, že čo to je vidieť ležať takto vlastné dieťa,“ hovorí Zlatica Kušnírová svoje pocity.

Zlatica Kušnírová bola na takmer všetkých pojednávania. Tvrdí, že bude chodiť aj naďalej. „Budem tam sedieť ako verejnosť, na lavičke alebo vonku medzi novinármi. Nevadí, že sa nebudem môcť vyjadrovať. O to mi nikdy nešlo. Za mňa hovorili právnici. Myslím si však, že som tam mala byť, ako všetci ostatní, pretože som prišla o to najcennejšie, čo som mala, o svoje dieťa. Nakoniec ma vyhodili, akoby sa im stala nejaká banálna vec. Ako keby žili a mali iba nejaký úraz. Ale oni zomreli a boli brutálne popravení," táto strata mamu zrejme nikdy neprebolí.

Nemá dobrý pocit z priebehu súdu. „Veď už raz Kočnera aj Zsuszovú oslobodili. Neviem, stále si myslím, že sa tam niečo nedobre deje. Oni nehľadajú spôsob, ale dôvod. Dovolím si aj takto verejne povedať, že tu podľa všetkého nejde ani tak o mňa ale o doktora Romana Kvasnicu (právny zástupca Z. Kušnírovej – pozn. red.). Veľakrát bol na súde zahriaknutý, nemohol dokončiť ani záverečnú reč. Vždy bol ten druhý a vždy s tým, že útok bol na Janka a nie na Martinku,“ myslí si.

Dodnes zronená žena o smrti Janka a Martinky veľa rozmýšľa a vylúčenie z pojednávania ju veľmi nahnevalo. „Podľa mňa by to malo byť naopak. O to viac, že Martinka bola nevinná. A tým nechcem vôbec povedať, že Janko bol vinný. Ale ona nenapísala ani čiarku a zomrela len preto, že bola jeho snúbenica a budúca manželka. Pravda je krivá a aj paragrafy sú pokrivené. Komu ako vyhovuje, tak si tak spraví," dodáva Zlatica Kušnírová.