Má radosť z vojny, reaguje Heger na Fica. Využíva ruskú agresiu, aby štval občanov proti Ukrajincom, tvrdí

Podľa Hegera má Fico nielen radosť z vojny na Ukrajine, ale aj z inflácie. Ako ďalej vysvetlil, celosvetový rast cien sa Ficovi hodí na to, aby sľuboval ľuďom nemožné a vyvolával v spoločnosti zúrivosť, nepokoje a rozvrat.

Strana Smer-SD dnes navrhla, aby vláda dala do každej domácnosti na Slovensku 1 500 eur ako kompenzáciu za zdražovanie. Finančné prostriedky na takúto pomoc ľudom by opozičná strana našla v osobitnom zdanení monopolov a v obnovení bankového odvodu. Osobitné zdanenie monopolov a obnovenie bankového odvodu by podľa Fica prinieslo jednu miliardu eur. „Ak vynásobíte počet domácností, ktorých je okolo 1,3 milióna a do každej domácnosti by ste dali 1 500 eur na zvládnutie zdražovania, tak stále sa dostávame na sumu, ktorá je nižšia, ako to, čo táto vláda posiela na Ukrajinu,“ povedal Fico. Predseda Smeru-SD ponúkol vláde podporu legislatívnych návrhov, ktorými by sa osobitne zdanili monopoly a obnovil sa bankový odvod, v zrýchlenom legislatívnom konaní.