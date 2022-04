Mikulec si písal s Lučanským. Mobil rodine nevydali

Spisy citlivých káuz nie sú len pre oči vyšetrovateľov, no v istých prípadoch do nich môžu nazrieť aj ministri.

Redakcia Plus 7 dní tvrdí, získala rozsiahlu písomnú komunikáciu cez mobilnú aplikáciu WhatsApp medzi súčasným ministrom vnútra Romanom Mikulcom (OĽaNO) a zosnulým bývalým policajným prezidentom Milanom Lučanským.

Autenticita prepisu komunikácie nie je nateraz overená, no Mikulec nepopiera, že si s Lučanským písal. Obvinený Robert Fico (Smer) tvrdí, že Mikulec vedel, že vyjde článok o tom, „že sa stará do živých vecí“ a chce ho za to piatykrát odvolávať. Redakcia týždenníka tvrdí, že Lučanský tesne pred svojím zatknutím spravil kópiu komunikácie s ministrom a niekomu ju poslal.

Vyšetrovateľ pritom zaistil mobil policajného exprezidenta po jeho zatknutí 3. decembra 2020 no rodina sa zatiaľ nedostala k niektorým osobným veciam, napríklad jeho mobil.

„Nepopieram, že som komunikoval s pánom Lučanským, tak ako komunikujem aj so súčasným policajným prezidentom. Dostávam, podobne ako vtedy veľmi veľa podnetov od rôznych ľudí s tým, že polícia sa v minulosti nedostatočne zaoberala niektorými vecami,“ zdôraznil minister Mikulec.

Minister nepopiera, že sa zaujímal aj o prípad bývalého šéfa Kriminálneho úradu finančnej správy Ľudovíta Makóa. Údajne sa mal Lučanského pýtať na „riešenie“ vzťahu Makó a bývalým príslušníkom SIS Františkom Böhmom.

Mikulec dodal, že kauza firmy Jopi trade bola medializovaná a bolo poukázané na určité väzby a prepojenia. „Ja každý takýto podnet preposielam, či už policajnému prezidentovi alebo na Úrad inšpekčnej služby,“ dodal. Tvrdí, že dôvodom je vykonanie kontroly. „Častokrát sa to potvrdilo, že s mnohými detailmi sa niektorí vyšetrovatelia zaoberali len veľmi laxne,“ spresnil Mikulec. Nevedel však odpovedať na otázku, prečo ešte neboli pozostalým vydané všetky osobné veci nebohého, vrátane Lučanského mobilného telefónu.

Ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (nom. SaS) ozrejmila, že ministri majú oprávnenie v istých prípadoch do spisov citlivých káuz nazerať. „Ako ministerka spravodlivosti mám určité oprávnenia v niektorých prípadoch, kedy nahliadam do spisov. K takémuto oprávneniu však treba pristupovať obozretne,“ priblížila.

Šéfka justície Kolíková dodala, že ak minister prekročí svoje oprávnenia tak je na mieste, aby sa dôsledne vyšetril rozsah a bola vyvodená zodpovednosť. „Zatiaľ však k tomu nemám dostatok informácií,“ uzavrela.

Lučanský zomrel v prešovskej nemocnici na sklonku roka 2020, keď si zrejme siahol na život. Ani tento prípad nie je dosiaľ uzatvorený a verdikt o jeho smrti jednoznačný. Krátko na to sa však zastrelil aj Böhm, ktorý usvedčoval Lučanského z korupcie.