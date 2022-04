Reháka na súde usvedčovali z korupcie exkolega Paksi aj sýkorovec Fejer

Bývalý riaditeľ Úradu zvláštnych policajných činností Jozef Rehák, známy z kauzy Judáš, si na Špecializovanom trestnom súde v Banskej Bystrici vypočul výpovede dvoch svedkov, ktorí tvrdia, že bral úplatky. On však trvá na tom, že sa to nestalo.

Prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry obžaloval Reháka z trestného činu založenia a zosnovania zločineckej skupiny a dvoch skutkov zločinu prijímania úplatku. V týchto korupčných skutkoch mali byť zapojení aj ďalší policajní funkcionári. V prípade dokázania viny hrozí Rehákovi 5 až 12 rokov vo väzení.

Pred začiatkom procesu expolicajt vyhlásil, že je nevinný. Jeho obhajca označil obžalobu za nedôvodne a predčasne podanú. Tvrdil, že je postavená len na výpovediach kajúcnikov, ktorí majú za svoje výpovede výhody. Dohodu o vine a treste odmietol prokurátor aj obžalovaný. Ten mal pôsobiť pod prezývkou Dodo v organizovanej skupine sýkorovcov a zisťovať pre nich informácie z prostredia polície.

Členom tejto skupiny bol aj Jurij Fejer, ktorý si za účasť na štyroch vraždách odpykáva dvadsaťročný trest. V stredu ho na banskobystrický súd priviedli v putách, kde vypovedal proti Rehákovi. Uviedol, že osobne ho nepoznal – vie ale, že pod prezývkou Dodo bol na výplatnej páske sýkorovcov. Ich šéf Róbert Lališ, známy pod prezývkou Kýbel, vraj pri rozdeľovaní peňazí hovoril o čiastke pre policajta Doda.

„Dostával ich pravidelne každý mesiac,“ podotkol Fejer. V tom čase vraj Rehák pracoval „tam, kde sa odpočúvali telefóny“ a Kýbel, mal odtiaľ informácie.

„Keď o niekom vedel, že ho sledujú, dal nám echo, aby sme nepoužívali mobily,“ povedal. Objasnil, že to vie, lebo Lališovi robil šoféra a ochrankára. On sám u neho zarábal viac ako tisíc eur mesačne, no netuší, koľko dostával obžalovaný expolicajt.

„Pre mňa je záhadou, že svedok vypovedá tak, ako to vyhovuje obžalobe. Od jednej výpovede k druhej je to len také dolaďovanie, aby všetko dokopy sedelo,“ reagoval Rehák.

Samosudca Ján Giertli potom predvolal ďalšieho svedka – bývalého Rehákovho podriadeného Norberta Paksiho. Za desaťtisícové úplatky ho vlani v máji odsúdili na päťročné väzenie, takže aj jeho priviedli v putách. „Pracovali sme spolu na úrade zvláštnych policajných činností. On bol riaditeľom, ja jeho zástupcom,“ potvrdil Pakši vzájomné vzťahy.

„V roku 2014 ma oslovil František Böhm (bývalý príslušník SIS, zomrel začiatkom roka 2021 – pozn. red.), že by sa potreboval nakontaktovať na Daniela Čecha, ktorý bol viceprezidentom na finančnej správe. Chcel pomôcť v oblasti pohonných hmôt,“ uviedol Paksi s tým, že on potom oslovil Reháka, ktorý vybavil spoločné stretnutie s už nebohým policajným exprezidentom Milanom Lučanským.

Tam sa dohodli, že Čech bude pomáhať Böhmovi za mesačný paušál 10-tisíc eur. Z toho po dvetisíc si rozdelil Pakší s Rehákom, zvyšných šesťtisíc išlo Lučanskému. „On si nechal dvetisíc a štyritisíc eur posunul Čechovi,“ vysvetlil. Podľa záujmu o naftu sa vraj suma niekedy navyšovala. Takto to fungovalo šesť až deväť mesiacov.

Rehák to opäť všetko poprel, preto samosudca oznámil, že dôjde ku konfrontácii svedka a obžalovaného. Obidvoch teda postavili proti sebe a Paksi svojmu bývalému šéfovi priamo do očí povedal, že spomínané peniaze mu odovzdával. Ten len odvetil, že to tak nebolo.

Následne Giertli pojednávanie prerušil a odročil ho na neurčito. „Z dôvodu, že boli podané námietky vo vzťahu k samosudcovi, ktorý sa síce z konania nevylúčil, ale obhajoba využila možnosť podania opravného prostriedku – sťažnosti. Takže vo veci bude rozhodovať Najvyšší súd,“ objasnil prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry Peter Kysel.

Ten označil Pakšiho v tejto veci za jedného z kľúčových svedkov, ktorý bol priamo zapojený do korupčného mechanizmu – mal odovzdávať finančné prostriedky ako úplatok obžalovanému.

Reháka zadržali začiatkom decembra 2020 v rámci akcie Judáš. Obvinený bol v tomto prípade aj policajný exprezident Milan Lučanský. Takisto bývalí predstavitelia Slovenskej informačnej služby, vysokopostavení funkcionári polície a finančnej správy. Pôvodne osem obvinených, spolu s Rehákom, poslal sudca ŠTS do väzby. Na slobodu sa Rehák dostal vlani v apríli.