PODCAST: Politológ Koziak: Výsledok obvinenia Fica rozhodne parlamentné voľby

V Kočnerovej threeme mu hovorili šéf, a za šéfa ho považuje aj polícia. Reč je o Robertovi Ficovi a obvinení zo založenia organizovanej zločineckej skupiny. Bývalý premiér a predseda opozičného Smeru čelí obvineniu spolu s exministrom vnútra, v súčasnosti advokátom Robertom Kaliňákom, bývalým policajným prezidentom Tiborom Gašparom a Norbertom Bödörom. Polícia tak siahla na najvyššie politické špičky bývalej garnitúry, na čo dlho čakali predstavitelia súčasnej koalície, ale aj časť slovenskej spoločnosti. Fico obvinenia odmieta a hovorí o zneužití polície a prokuratúry v politickom zápase. V každom prípade, výsledok tejto kauzy určí víťaza budúcich volieb, predpokladá politológ Tomáš Koziak. Viac v podcaste denníka Pravda.

Podľa rektora Vysokej školy politických a spoločenských vied Kutná Hora Tomáša Koziaka je koalícia vo vyjadreniach opatrná, pretože nesmie zasahovať do práce polície. Odsúdenie by pre stranu, ktorá je postavená okolo jedného človeka, podľa neho znamenalo úpadok a voličov Smeru by si rozdelil Hlas a Republika.

Ako vnímate opatrné vyjadrenie premiéra Eduarda Hegera? Premiér hovorí, že snáď má polícia silné dôkazy, no nevyjadril sa nijako konkrétne.

Po prvé to vnímam tak, že nechcú zasahovať do práce polície. Nesmú prejudikovať, aké má polícia dôkazy, ak by to robili, vzbudilo by to podozrenie a spustilo hystériu. Nemôžu to komentovať s tým, že polícia má silné a nespochybniteľné dôkazy, to by bola chyba. Z povahy veci nemôžu vedieť, aké má polícia dôkazy, preto majú opatrné vyjadrenia. Po druhé sa to týka dúfania, že polícia má silné dôkazy. Ak sa pri vyšetrovaní neukáže, že zadržanie bolo opodstatnené, tak by išlo o obrovské faux pas zo strany polície, ktoré by malo veľmi silné politické dôsledky.

Aké?

Politické dôsledky by mohli vyzerať tak, že strana Smer by mohla obviniť políciu a vládu zo šikanovania opozície. Mohli by špekulovať s politickou objednávkou, no tú by museli vedieť dokázať. Bola by to téma do volieb. Od nich nás delia necelé dva roky a Fico by to určite využil vo volebnom zápase.

Ak by však boli Fico a Kaliňák odsúdení, aký by to malo dosah na voličov Smeru?

Odsúdenie by malo devastačný dosah na Smer. Hlavne v prípade Fica. Smer je aj napriek všetkému strana postavená na Ficovi. Nie som sám, ktorý si myslí, že pokiaľ by Fico odišiel na politický dôchodok, tak by to znamenalo koniec a pád strany Smer. Podobne ako to bolo pri HZDS. Strany, ktoré sú založené na jednom silnom lídrovi, nedokážu prežiť odchod otca zakladateľa na politický dôchodok. Ten však môže mať rôznu podobu. Mečiar si ho užíva, no môže mať aj podobu výkonu trestu.

Myslíte si, že by ich voliči automaticky prešli k strane Hlas?

Ak by voliči odišli od Smeru, tak by prešli k Hlasu a v prípade, že by hnutie Republika vhodne nastavilo rétoriku, tak i k nim. Fico a Smer sa v poslednom čase rétorikou približujú práve k tomuto hnutiu.

Fico si pri téme politizácie pomáha vyjadreniami Igora Matoviča, ktorý hovoril o tom, že Smer sú zločinci a budú potrestaní. Myslíte si, že by mali byť predstavitelia koalície zdržanlivejší?

Ani Fico nebol v minulosti zdržanlivejší. Ani v prípade Andreja Kisku, ani v prípade Daniela Lipšica, ani pri Zuzane Čaputovej. Aj v stredu na tlačovej konferencii padla poznámka, že „pravda sa ukáže“, pričom narážal na pezinskú skládku. Fico je posledný, ktorý by mal rozprávať o zdržanlivosti, čo sa týka politických vyjadrení. Pri Ľubošovi Blahovi nie je o zdržanlivosti vôbec možné hovoriť. Ani Igor Matovič zdržanlivý nie je.

Ak by sa obvinenia skončili odsúdením, mohlo by to podľa vás pomôcť koalícii alebo to pri problémoch spojených s infláciou nemusí stačiť?

Môže to stačiť, minimálne tým, že strana Smer by oslabla. Treba povedať, že politická strana je taká silná, aký slabý je jej politický súper. Nie je to len o problémoch, ktoré vládna strana, ktorá je pri moci, vie alebo nevie riešiť. Je to aj o tom, aký silný alebo slabý je jej politický súper. Odsúdenie predsedu opozičného súpera by koalícii mohlo určite pomôcť. Nie preto, že by dokázali dobre riešiť problémy, no značne by oslabili súpera. Tiež by mali pre svojich voličov argument, že si plnia svoj protikorupčný program, teda to, na čom táto vládna koalícia vznikla a na čom postavilo hnutie OĽaNO základ svojej existencie.