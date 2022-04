Prieskum: Hlas je stále najsilnejší

Smer Roberta Fica je v rebríčku preferencií druhý, získal by 14,5 percenta hlasov. Koaličná SaS na čele s Richardom Sulíkom o pol percenta menej. Vyplýva to z prieskumu agentúry AKO pre reláciu Na hrane televízie JOJ. Zvyšok strán nepresiahlo hranicu desiatich percent.

V súčasnosti mandátovo najsilnejšie hnutie OĽaNO Igora Matoviča by dostalo hlas od 8,9 percenta opýtaných. Nasleduje mimoparlamentné Progresívne Slovensko s 8,7 percentami. Ďalšia trojica strán si doslova šliape na päty. Koaličné hnutie Sme rodina Borisa Kollára by sa dostalo do Národnej rady s 6,6 percentami, aktuálne mimoparlamenté KDH by malo o desatinu percenta menej. A Republika, ktorá vznikla odštiepením od extrémistickej ĽS NS, 6,2 percenta.

Do parlamentu by sa mohla dostať aj SNS. Volilo by ju 3,9 percenta opýtaných, no podľa 95-percentného intervalu spoľahlivosti by národniari, ktorí sú aktuálne mimo zákonodárneho zboru, mohli v reálnych voľbách získať až 5,4 percenta hlasov.

Ostatné strany sú hlboko pod piatimi percentami, ktoré znamenajú vstup do parlamentu. Je medzi nimi aj aktuálne koaličná strana Za ľudí, ktorú by volili len dve percentá.

Hlas by mal k dispozícii 34 mandátov. Smer 26, SaS o jedného menej. Klub obyčajných by sa scvrkol na 16 členov, Sme rodina by mala 12 mandátov. KDH a Republika by do parlamentu poslali po jedenásť poslancov.

V Bratislavskom kraji by najviac hlasov získali sulíkovci, v Trnavskom Hlas. Rovnako aj v Nitrianskom, Trenčianskom, Žilinskom a Košickom. Smer by ovládol Banskobystrický kraj. Agentúra AKO oslovila tisícku respondentov v čase od 5.do 11. apríla.