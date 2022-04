Fico: Budú mľaskať ako prasce, keď ma pošlú do väzby

Parlament bude rozhodovať, či vydá Roberta Fica na väzobné stíhanie. Jediný hriech, ktorý pácham je to, že idem vláde dôsledne po krku, hovorí Fico.

Poverený zástupca špeciálneho prokurátora Ladislav Masár v piatok oficiálne požiadal Národnú radu o súhlas s väzobným stíhaním lídra najsilnejšej opozičnej parlamentnej strany. Bývalý viacnásobný premiér Robert Fico je spolu s bývalým ministrom vnútra Robertom Kaliňákom, nitrianskym podnikateľom Norbertom Bödörom a bývalým policajným prezidentom Tiborom Gašparom obvinený zo založenia zločineckej skupine, ktorá sa snažila pri moci udržať Smer, a porušenia daňového tajomstva. Ide o daňové delikty lídra hnutia OĽaNO Igora Matoviča a bývalého prezidenta Andreja Kisku. Kiska je z daňového podvodu už aj obžalovaný.

VIDEO: Fico: Toto je koniec demokracie.

„Beriem na vedomie rozhodnutie generálneho prokurátora, keď dnes požiadal parlament, aby rozhodol, či mám byť stíhaný väzobne. Vládnu väčšinu vôbec nezaujíma, čo je napísané v obvinení. Vymyslené obvinenie je len cestou, ako dosiahnuť vytúžený cieľ: Zatvoriť Smeru a Robertovi Ficovi opozičné ústa. A najjednoduchšie je zatvoriť predsedu najsilnejšej parlamentnej opozičnej strany najmenej na rok, najlepšie do volieb, aby som im vôbec nezavadzal. A aby ich nemal kto vo voľbách poraziť na hlavu,“ vyhlásil Fico vo videu na sociálnej sieti.

V piatok generálny prokurátor Maroš Žilinka poveril zástupcu špeciálneho prokurátora, aby „konal v jeho mene pri výkone pôsobnosti generálneho prokurátora žiadať Národnú radu o vydanie súhlasu na vzatie poslance Národnej rady do väzby“.

Čítajte viac Žilinka sa vyhol Ficovi, prokurátor žiada o súhlas s väzbou. Kaliňák je na súde v putách

Fico pripomína, že vo väzbe je vylúčená akákoľvek komunikácia s verejnosťou. „Teda to, čo je základnou náplňou práce poslanca Národnej rady a osobitne opozičného lídra,“ pokračoval.

„Nikto z nás nepochybuje, že poslanci vládnej koalície budú mľaskať ako prasce, keď budú stláčať tlačidlo za moje vydanie na väzobné stíhanie. V poriadku, čo nás nezabije, to nás posilní,“

Fico je presvedčený, že koaliční poslanci budú jednotní a budú súhlasiť s jeho vydaním na väzobné stíhanie. „Ale toto je koniec demokracie, keď sa väčšina rozhodne zlikvidovať doslova fyzicky menšinu,“ dodal.

Predseda Smeru tvrdí, že aktuálna politická garnitúra vedie „Slovensko do chudoby a urobila pri príležitosti 30. výročia schválenia Ústavy SR z našej krajiny americkú guberniu a z Ruska smrteľného nepriateľa“.

„Vládna koalícia vie, že prehráva na celej čiare. Ako riešenie ponúka zatváranie opozičného lídra, ktorý sa ničoho nedopustil. Jediný hriech, ktorý pácham je to, že idem tejto vláde dôsledne po krku – ako som sľúbil všetkým ľavicovým voličom. A že mám iný názor na zdražovanie, niektoré aspekty vojny na Ukrajine, na suverenitu Slovensko. Jednoducho názor, ktorý podľa väčšiny nesmie na Slovensku zaznievať,“ vyčíta koalícii.

Na margo uznesenia o svojom obvinení Fico povedal, že „nevie, proti čomu sa má brániť“. „Nie som obvinený z korupcie, ani z majetkovej kriminality, ani z násilného alebo sexuálneho trestného činu. Netuším, z čoho som obvinený. Mám sa brániť, že som bol predseda vlády? Jediné, čo v tom uznesení čítam, je trestná daňová činnosť Kisku a Matoviča, o ktorej sme pravdivo informovali verejnosť. To je celý môj hriech aj s Robertom Kaliňákom,“ ozrejmil Fico.

Čítajte viac Zločinom Fica a Kaliňáka má byť, že chceli predĺžiť vládu Smeru. Za každú cenu

Povedal, že očakával „nejaký výmysel“. „Ale že siahnu po takejto blbosti by som v živote nepovedal. Chlapcom a dievčatám vo vládnej koalícii už chýba aj fantázia. Jednoducho urobili to na hulváta. A to mi pani Čaputová, pán Heger a pán Matovič, dodáva obrovskú energiu. Lebo aj vy dobre viete, že bojujete neférovo, nedemokraticky s nevinným opozičným lídrom,“ podčiarkol obvinený Fico.

Budúci týždeň bude plný udalostí. „V utorok odvolávame Mikulca, hneď potom ma vládna mašinéria pošle na Špecializovaný trestný súd, aby ma zatvoril z kolúznych dôvodov. Nechápem, koho mám ovplyvňovať? Kisku? Makóa, ktorého štát korumpuje? Či políciou chráneného zločina Slobodníka? Samozrejme, my sa chceme najmä pobiť za riadnu kompenzáciu ľudí pri zdražovaní, ktorému táto vláda nechala úplne, ale že úplne voľný priebeh,“ zhrnul Fico program na budúci týždeň.

Čítajte viac Fico hovorí o rozprávkach deda Jahodu, Matovič o mafošoch

V utorok sa má totiž konať mimoriadna schôdza, ktorú zvolala opozícia a jediným bodom je vyslovenie nedôvery ministrovi vnútra Romanovi Mikulcovi (OĽaNO). Tentoraz je dôvodom jeho zasahovanie do vyšetrovania ešte z čias, keď bol policajným prezidentom Milan Lučanský. Podľa uniknutej komunikácie sa Mikulec zaujímal o vyšetrovanie káuz, v ktorých figuroval bývalý šéf Kriminálneho úradu Finančnej správy Ľudovít Makó a bývalý príslušník SIS František Böhm.

Makó pritom vypovedá proti Ficovi s Kaliňákom. Böhm zasa vypovedal proti Lučanskému, dnes sú však už obaja nebohí.

„Budem celý víkend športovať, nech ten týždeň zvládnem v špičkovej forme,“ uistil svojich fanúšikov Fico.