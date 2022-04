Heger podporuje vydanie Fica spravodlivosti: Nejde o politickú objednávku

Uviedol premiér v dnešnej diskusnej relácii Sobotné dialógy na RTVS.

„Naše hnutie vzniklo ako protikorupčné hnutie preto, lebo Slovensko nielenže malo povesť, ale vlády Roberta F. boli úplne zjavné tým, že mali veľmi veľa korupčných káuz. My sme boli toho svedkami. Celé Slovensko a naše hnutie sa voči tomu jasne postavilo. Zakúsili sme aj to, že Robert Fico neváhal zneužívať orgány činné v trestnom konaní (OČTK) na politický boj. Takéto niečo je neprípustné," povedal premiér s tým že obvinenie Fica je rozhodnutie OČTK a nejde o politickú objednávku.

„Veď si spomeňte, ako Fico mával na tlačových besedách či už daňovým priznaním Igora Matoviča alebo pána prezidenta Kisku a používal ich verejne v politickom boji," dodal premiér.

Schéma sa odkrýva

„Vedel, že sa začnú vyšetrovať jeho kauzy, ktoré zametali dlhé roky pod koberec,“ povedal predseda vlády. Schéma, ktorú založil Fico, sa podľa premiéra jasne odkrýva a je jasné, že sa z toho snaží urobiť politický proces.

Predseda vlády povedal, že minister vnútra Roman Mikulec (OĽANO) leží v žalúdku viacerým ľuďom, pretože rozviazal ruky polícii. „Polícia dnes vyšetruje to, čo je v rozpore so zákonom,“ uviedol.

Na otázku či by sa mal Fico vzdať svojho mandátu, Heger povedal, že „je to taká závažná vec, že Fico by mal zaujať iné stanovisko, ako zaujal.“ Vyzval politikov, aby nevyvíjali tlak na sudcov či prokurátorov. Podľa premiéra je absurdné porovnávať poslaneckého asistenta Filipa Rybaniča s predsedom Smeru-SD alebo Petrom Pellegrinim, ktorí boli predsedovia vlády.

Nevie, čo je v spisoch

Premiér pripomenul, že v tejto veci nemôže vedieť, aké je dôkazné bremeno a ani to nechce vedieť. Myslí si, že je to tak správne a predseda vlády nemá čo vedieť, čo je v spisoch a zložkám môže len dôverovať. Verí, že podozrenia sú podložené dôkazmi.

Vyšetrovateľ Národnej kriminálnej agentúry v rámci akcie Súmrak obvinil šéfa Smeru, exministra vnútra Roberta Kaliňáka, Norberta Bödöra a Tibora Gašpara pre opakovaný zločin ohrozenia obchodného, bankového, poštového, telekomunikačného a daňového tajomstva. Fico a Kaliňák sú zároveň obvinení zo zločinu založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny a prečinu zneužívania právomoci verejného činiteľa.

