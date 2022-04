Sociologička Szomolányi v Ide o pravdu: Koalícia 'efektívne' dláždi opozícii cestu k moci

VIDEO: Pozrite si debatu Márie Hlucháňovej so Soňou Szomolányi v relácii Ide o pravdu, ktorá bola nahraná v piatok 22. apríla dopoludnia, takže neodráža udalosti, ktoré sa stali neskôr.

Proces s predsedom opozičnej strany Smer Robertom Ficom, ktorý je obvinený z trestných skutkov, je pre Slovensko zlomovým momentom. „Ale ako sa bude vyvíjať, je ťažké predpovedať,“ povedala v relácii Ide o pravdu sociologička a politologička Soňa Szomolányi, profesorka UK v Bratislave.

Rozhodujúcu úlohu prisudzuje prokurátorom a sudcom, ktorí by mali rozhodovať. Je presvedčená, že „to nepôjde hladko“, nakoľko súdny systém bol dlhé roky previazaný aj s bývalou politickou reprezentáciou.

To, že vždy nerozhodoval nezávisle, potvrdzujú podľa nej viaceré obžaloby sudcov, niektoré ukončené na základe dohody o vine a treste.

„Bolo naivné si myslieť, že po zmene vlády pôjde všetko hladko. Zápas o očistu spoločnosti je veľmi ťažký,“ dodala Szomolányi. V relácii podrobne vysvetľuje, prečo považuje zvolenie Maroša Žilinku do funkcie generálneho prokurátora za chybu koaličnej väčšiny. „Bol to politický obchod, ktorý zatiaľ v rámci koalície vynáša len Borisovi Kollárovi,“ konštatovala.

V tejto súvislosti hovorí o chybe politického systému na Slovensku, keď nie sú v konkrétnych situáciách rozhodujúce pravidlá, ale dôležitejšia je osoba, ktorá má moc ich používať.

Čo sa týka politického dosahu kauzy expremiéra Fica, predpovedá, že jeho pozícia sa dramaticky v tábore Smeru nezmení. Naopak, môže skôr rásť: „Úlohu martýra zahral Fico dobre, a tí vždy majú podporu voličov.“

Oveľa opatrnejšia je Szomolányi v prípade koalície, ktorá podľa nej robí chyby predovšetkým pri riešení sociálnych problémov, o ktorých často hovorí práve Robert Fico. Za najnovší prešľap označila nedávne oznámenie výšky podpory pre ľudí, ktorí sú ohrození vysokými cenami a infláciou.

„Trvalo im to dlho, a urobili to opačne ako im radili experti,“ konštatovala sociologička. Má pochybnosti o tom, či sto eur reálne pomôže všetkým, ktorí to potrebujú. „Koalícia tak veľmi „efektívne“ dláždi opozícii cestu k moci,“ uviedla.

Čo si myslí profesorka Szomolányi o premiérovi Eduardovi Hegerovi? Je to budúci líder, a prečo sa nezbaví záťaže v podobe Igora Matoviča (obaja OĽaNO)? Vstúpi generálny prokurátor Maroš Žilinka do politiky? Prečo považuje budúce voľby do parlamentu za superkritické, a ktoré strany by sa mali spojiť do stredopravého bloku? Pozrite si reláciu Ide o pravdu so sociologičkou a politologičkou Soňou Szomolányi, profesorkou UK v Bratislave.