Takáč: Smer stojí za Ficom a Kaliňákom. Nikto nie je nedotknuteľní, odkázal Vetrák

Podľa opozície sa v štáte skončila akákoľvek demokracia, koalícia oponuje s tým, že právny štát sa upevňuje a odkazuje, že nikto nie je nedotknuteľný. Svoje názory vyjadrili strany v nedeľnej diskusnej relácii RTVS O 5 minút 12.

„Dvadsiateho tretieho apríla prestal na Slovensku existovať právny štát, skončila sa akákoľvek demokracia,“ skonštatoval podpredseda Smeru Richard Takáč. Strana podľa neho plne stojí za Ficom i Kaliňákom. Hovorí o politických represáliách, politickej objednávke či snahe organizovane zlikvidovať opozíciu. Vyšetrovací proces spochybňuje.

Súhlasí s ním aj nezaradený poslanec Národnej rady (NR) SR Matúš Šutaj Eštok z mimoparlamentného Hlasu, podľa ktorého sú obvinenia vyvrcholením politického boja. „To, čo sa udialo, potvrdilo, že vláda nevie bojovať politicky a viesť krajinu,“ zdôraznil s dôvetkom, že cieľom je pozatvárať opozičných politikov. Dôvody na väzbu nevidí ani v jednom prípade, za vydanie Fica nezahlasuje.

Opačného názoru je podpredseda poslaneckého klubu OĽANO Milan Vetrák, ktorý tvrdí, že právny štát sa aj takýmito krokmi upevňuje. „Ľudia nie sú nedotknuteľní,“ odkázal. Tvrdenie, že by mal skončiť právny štát, označil za blud. Za vydanie súhlasu na vzatie Fica do väzby bude v parlamente hlasovať. Vylúčené však podľa neho nie je ani to, že líder Smeru bude stíhaný na slobode.

Poslanec Miroslav Žiak (SaS) si tiež nemyslí, že sa treba obávať o kvalitu demokracie na Slovensku. „Demokracia na Slovensku nie je ohrozená,“ povedal. Myslí si, že Fico sa spolieha na to, že ľudia majú krátku pamäť.

Eštok by mal strach

Takáč zopakoval, že strana už poslala viaceré listy o aktuálnom dianí na Slovensku do európskych štruktúr, kto už na ne reagoval, však povedať nevedel. Šutaj Eštok sa nechal počuť, že ak by sa ako premiér európskeho štátu dozvedel o narušení demokratického štátu, mal by o takú krajinu strach. Vetrák na margo vyjadrení maďarského ministra zahraničných vecí Pétra Szijjártóa, skonštatoval, že Maďari by si mali sledovať situáciu doma a nestarať sa do Slovenska. Keď ju však sledovať chcú, nech vidia, že si krajina vie urobiť poriadok s organizovaným zločinom. Na margo listov poznamenal, že Fico rozposiela listy „kade-tade“ a nedostáva žiadnu reakciu.

V súvislosti s ministrom vnútra Romanom Mikulcom (OĽANO), ktorý bude opäť čeliť odvolávaniu, Takáč poznamenal, že do funkcie nemal ani zasadnúť. Či je spokojný s prácou Mikulca, Vetrák priamo neodpovedal, uviedol, že na 100 percent nie je spokojný s prácou nikoho. Nemyslí si však, že sú dôvody na jeho odvolanie. Rokovanie o jeho výmene nezaznamenal. Šutaj Eštok niektorým koaličným poslancom odkázal, že sú hlasovacie automaty a Mikulca by neodvolali, ani keby bol prichytený.