Fico píše európskym politikom. Volá o pomoc

Osobný list podľa jeho slov ešte v piatok „rozposlal všetkým bývalým kolegom v Európskej rade, všetkým premiérom, všetkým premiérkam, všetkým spolkovým kancelárom, všetkým prezidentom, ktorí chodia do Európskej rady“. Dodal, že list dostali aj najvýznamnejšie frakcie v Európskom parlamente, aj frakcia socialistov.

Tridsať poslancov Národnej rady, ako pokračoval Fico, oslovilo otvorenou výzvou aj predsedníčku a všetkých členov Európskej komisie.

Čítajte viac Sú mračná nad Súmračnou vyfabrikované?

Čo píše Fico európskym politikom?

V liste tvrdí, že sa dva roky snaží „upriamiť pozornosť na hrubé porušovanie trestného práva na Slovenska, za účelom zničenia opozície“.

„Pre tento účel súčasná vláda vytvorila svoj vlastný systém kajúcnikov, ľudí, ktorí sú podozriví zo závažných zločinov a ktorí poskytujú falošné vyhlásenia za účelom úľav a finančných ziskov,“ píše Fico.

Hovorí o špeciálnom prokurátorovi Danielovi Lipšicovi, pričom pripomína, že je to „právoplatne odsúdený zločinec a dlhodobý politik“. „Nikdy neskrýval svoju nenávisť voči súčasnej opozícii a je priamo politicky spojený so súčasnou vládnou koalíciou, ako špeciálny prokurátor kryje zneužívanie trestného práva na politické účely,“ pokračuje Fico v liste.

„Európska komisia bola detailne informovaná o všetkých týchto okolnostiach. Situácia na Slovensku je závažnejšia než v Rumunsku, kde prebiehali podobné politické čistky pred niekoľkými rokmi. To podporuje aj fakt, že vo veľmi krátkom čase Ústavný súd SR vydal 15 rozhodnutí o porušení základných práv a slobôd osôb, ktoré sa stali obeťami zneužitia trestného práva pre politické čistky,“ informuje.

Fico spomína svoje tri obvinenia za posledných osemnásť mesiacov „pre zločiny, ktoré mali byť spojené s jeho politickou prácou“. „V jednom prípade ma dokonca predviedli na policajnú stanicu, aby som sa nemohol zúčastniť na legitímnom protivládnom proteste,“ podčiarkuje.

Pokračuje, že 20. apríla 2022 bol obvinený po štvrtý raz spolu s bývalým ministrom vnútra Robertom Kaliňákom za vytvorenie zločineckej organizácie v časoch, keď bol Fico premiérom.

Tvrdí, že obvinenie je absurdné „už len preto, že sa vraj mali dostať k pravdivým informáciám o daňovom podvode bývalého prezidenta SR Andreja Kisku a bývalého premiéra, súčasného ministra financií Igora Matoviča, a ktoré mali poskytnúť verejnosti na tlačovej konferencii“.

Čítajte viac Maďarský únos a Fico

Líder Smeru tvrdí, že obvinenie je vyfabrikované a „založené na výpovediach legendárnych slovenských kajúcnikov (jeden z nich už vypovedal v 86 prípadoch a je obvinený z najzávažných ekonomických zločinov, ale je na slobode a dostáva odmeny vo forme miliónových štátnych zákaziek)“.

Obvinenie podľa neho slúži iba jedinému účelu. V liste podčiarkol, že Lipšic je Ficov „dlhodobý politický oponent a jeden z Matovičových najbližších politických spolupracovníkov, ktorý sa otvorene ako člen vlády vyhráža opozícii väzením“.

Zdôrazňuje, že ide o „nevídaný útok na opozíciu za účelom zosadenia opozičného lídra a uvalenia väzby za každú cenu“.

Fico sa zastal aj právnika Marka Paru, podľa neho Para spolu s Kaliňákom „otvorene kritizujú nelegálne praktiky“.

„Udalosti na Slovensku sú alarmujúce, vláda stratila všetku dôveru verejnosti, takže sa rozhodla zničiť opozíciu cez trestné konania. Uvítal by som, ak by ste tomu venovali pozornosť. Toto nemá nič spoločné s demokraciou, so spravodlivosťou a je to hrubé pošliapanie princípov, na ktorých stojí Európska únia,“ uzatvára Fico.