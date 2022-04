O Ficovi parlamentný výbor rozhodne až v stredu

O vydaní expremiéra a dnes poslanca Roberta Fica obvineného zo založenia zločineckej skupiny na trestné stíhanie má mandátovo-imunitný výbor rozhodovať až v stredu. Potvrdila to predsedníčka výboru Anna Andrejuvová (OĽaNO). Hovorca Smeru Ján Mažgút uviedol, že keď sa Fico rozhodne, dá vedieť - lebo on má právo obhájiť sa na výbore.

Podľa zákona má byť síce zasadnutie parlamentného výboru zvolané neodkladne, niektorí členovia mandátového a imunitného výboru však zostali prekvapení a požiadali o jeho posunutie na neskôr. Opozícia má vo výbore len päť z 15 hlasov, takže prekvapenie sa nečaká.

„Zasadnutie výboru som chcela zvolať na pondelok. Niektorí poslanci ale mali námietky, že nevedia prísť a to aj napriek tomu, že o zasadaní výboru vedeli od piatku. Vyšla som preto v ústrety poslancom Jánovi Podmanickému a Jánovi Krošlákovi.

Pravdepodobne zasadnutie preto posuniem na stredu o 12., ak všetci budú vedieť prísť. O vydaní či nevydaní rozhodne väčšina prítomných poslancov uznesením, ktoré potom prednesiem vo verejnej rozprave v pléne,“ priblížila pre Pravdu predsedníčka mandátového a imunitného výboru Andrejuvová.

Z 15 členov mandátového a imunitného výboru drží až päť miest vládne hnutie OĽaNO. Definitívne stanovisko má podľa Andrejuvovej prijať poslanecký klub OĽaNO až v utorok.

Hnutie však už v piatok deklarovalo, že poslanci hnutia budú hlasovať za Fico vydanie. „Budú hlasovať za. Rovnosť pred zákonom a funkčný právny štát sú hodnoty, za ktoré naše hnutie bojuje od svojho vzniku,“ povedal už minulú stredu 20. apríla predseda poslaneckého klubu OĽaNO Michal Šipoš.

Rovnako sa dá súhlas očakávať aj od vládnej strany SaS, ktorú vo výbore zastupuje len Alojz Baránik. „Poslanecký klub SaS bude jednotne hlasovať za súhlas na vzatie Roberta Fica do väzby, ak o to požiada príslušný orgán Národnú radu SR. Poslanci si to práve odhlasovali na prebiehajúcom poslaneckom klube,“ oficiálne oznámila strana SaS ešte minulú stredu hneď ráno. Ako dodali, „strana Sloboda a Solidarita tak dáva voľný priebeh spravodlivosti“.

Poslanecký klub Smeru má vo výbore len troch poslancov – Jána Podmanického, Juraja Blanára a Augustína Hambálka. Strana už opakovane potvrdila, že obvinenie svojho predsedu vníma ako politicky vykonštruovanú snahu o likvidáciu opozície a za vydanie svojho predsedu preto hlasovať nebudú. Rovnaký postoj k tomu zaujali aj predstavitelia strany Hlas, ktorí však v mandátovom a imunitnom výbore nemajú žiadne zastúpenie.

Vo výbore je ešte štvorica poslancov, ktorí nie sú členmi parlamentného klubu. Je to Ján Krošlák, ktorí sa do parlamentu dostal za hnutie OĽaNO a Alexandra Pivková, ktorá zastupuje stranu Za ľudí. Z opozície sú vo výbore ešte Rastislav Schlosár a Magdaléna Sulanová, ktorí sa do parlamentu dostali cez ĽS NS a v súčasnoti už pôsobia v mimoparlamentnom hnutí Republika.

Ako Fico informoval ešte minulý týždeň, predvolanie na výsluch dostal na utorok 26. apríla. Avizoval tiež, že ak mu orgány činné v trestnom konaní neodoberú cestovný pas, pôjde na zahraničnú pracovnú cestu do Bruselu a Berlína, kde chce hovoriť o trestných stíhaniach na politickú objednávku. Hovorca Smeru Ján Mažgút zatiaľ nevedel povedať, že sa Fico chce a plánuje zúčastniť zasadnutia výboru alebo uprednostní svoju zahraničnú cestu.

Poslanca podľa ústavy nemožno zobrať do väzby bez súhlasu Národnej rady. O udelenie tohto súhlasu môže požiadať len generálny prokurátor Maroš Žilinka. Ten týmto krokom poveril zástupcu špeciálneho prokurátora Ladislava Masára, ktorý žiadosť o vyslovenie súhlasu so vzatím do väzby poslal do parlamentu ešte v piatok. Jeho žiadosť prerokuje najprv mandátový a imunitný výbor a následne aj plénum Národnej rady, kde súhlas schvaľuje nadpolovičný počet prítomných poslancov.