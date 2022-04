O Ficovi píšu aj v The Times: Urobil si zo Slovenska osobné léno

Britský denník The Times uverejnil v sobotu 23. apríla 2022 článok svojho pražského korešpondenta Tima Goslinga venovanú obvineniu Roberta Fica z riadenia „mafiánskeho štátu“.

Robert Fico si za dve funkčné obdobia vo funkcii premiéra urobil zo Slovenska svoje osobné léno, píše The Times. Ani pretrvávajúce obvinenia z korupcie a kriminálnych väzieb neoslabili populistického vodcu v krajine, v ktorej vládol v rokoch 2006–18, až kým si pouličné protesty vyvolané vraždou investigatívneho novinára napokon nevynútili jeho rezignáciu.

Vyšetrovatelia v Bratislave ho označili za mafiánskeho bossa, ktorý počas svojho pôsobenia vo funkcii vytvoril a riadil skupinu organizovaného zločinu. Národná kriminálna agentúra (NAKA) – špeciálny policajný útvar na boj proti korupcii a organizovanému zločinu – tvrdila, že Fico počas svojho druhého funkčného obdobia založil a viedol „zločinečnú organizáciu“, ktorá využívala políciu a daňové úrady na útoky na politických rivalov. Ministerka spravodlivosti Mária Koliková pre The Sunday Times povedala, že bolo „len otázkou času“, kým snaha brať bývalý režim na zodpovednosť dosiahne vrchol. „Verím, že prípad bude pokračovať v trestnom konaní a následne bude podaný pred súd a na súde bude preukázaná vina,“ dodala.

Fico počas funkcie prežil početné korupčné škandály. Je to však prvýkrát, čo čelí obvineniu. Od odchodu z funkcie zostáva v očiach verejnosti, vedie protesty proti vládnym pandemickým obmedzeniam a očkovaniu, ktoré viedli v decembri k zatknutiu, a flirtoval s radikálne pravicovými stranami. V reakcii na obvinenia obvinil vládu, že na jeho zvrhnutie použila „fašistické metódy“.

Predseda vlády Eduard Heger, opatrný pri takýchto tvrdeniach, sa snaží držať situáciu na uzde. Vyjadril nádej, že obvinenia voči Ficovi sú podložené silnými dôkazmi a zdôraznil, že orgány činné v trestnom konaní postupujú autonómne.

„Je to obrovská skúška,“ cituje The Sunday Times vedúceho redaktora Pravdy Andreja Matišáka. „Proces musí byť úplne spravodlivý, aby dokázal, že vláda zabezpečuje obnovený justičný systém a právny štát."

Existuje však aj obava, že by obvinenia mohli Fica politicky oživiť. Prieskumy naznačujú, že jeho strana Smer je vo voľbách druhá s podporou asi 15 percent.

„Bude to dlhý a nepríjemný proces a vráti Fica do centra pozornosti," povedal Matišák. „Ak sa prípad neuzavrie, potvrdí to jeho tvrdenia, že tieto kroky sú len politickým sprisahaním, čo by mu získalo väčšiu podporu. Stále má ľudí v súdnictve, polícii a bezpečnostných službách.“