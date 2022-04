Bugár o väzbe pre Fica: Bol by som veľmi opatrný

Nie som si istý, či je to najlepší nápad, komentuje bývalý politik Béla Bugár návrh prokuratúry väzobne stíhať poslanca Roberta Fica (Smer) obvineného zo založenia zločineckej organizácie. Je to chúlostivá vec, pretože keď urobia chybu, veľmi ťažko sa bude dať napraviť, upozorňuje Bugár.

V parlamente ste strávili tri desaťročia. Aká je prax Národnej rady pri udeľovaní súhlasu na zadržanie či väzobné stíhanie poslanca? Ako zvykol parlament rozhodovať?

Do roku 2012 fungovala ešte trestnoprávna imunita poslancov, čo znamenalo, že ich bez súhlasu parlamentu nebolo možné ani len trestne stíhať. Potom sa ale menili zákony a Národná rada už dávala len súhlas na zadržanie alebo na väzbu poslanca. Odvtedy si už nepamätám veľa prípadov, kedy rozhodoval parlament o takomto súhlase. Pamätám si ešte prípad zakladateľa a riaditeľa Ústavu pamäti národa Jána Langoša, ktorý v roku 1994 spôsobil pri autonehode ťažké ublíženie na zdraví. Normálne vtedy poprosil poslancov, aby hlasovali za jeho vydanie na trestné stíhanie. Národná rada zas v roku 1999 súhlasila s väzobným stíhaním bývalého riaditeľa SIS a vtedy poslanca Ivana Lexu ml.

Prečo vôbec v ústave existuje potreba súhlasu parlamentu na zadržanie a väzobné stíhanie poslanca?

V každej demokracii je poslanec zástupcom ľudí, ktorí ho do zákonodarného zboru zvolili. Tento inštitút má brániť pred tým, aby vládna moc zbavila poslanca mandátu a tak obrala voličov o ich zástupcu v parlamente. Takto ústava chráni aj tých, ktorí mu dali svoj hlas. Neviem, ako to riešia iné štáty. Som zvedavý, ako bude v prípade väzby zabezpečený výkon poslaneckého mandátu. Poslanec je poslancom aj vtedy, keď je trestne stíhaný, až do právoplatného rozhodnutia súdu. Ak hovoríme o poslancovi Ficovi, tak myslím, že mu nemôžu odoprieť zúčastňovať sa hlasovania. Ako to budú robiť?

Poslanecký mandát by v prípade vzatia do väzby nezanikol, len by sa neuplatňoval. Fica by v parlamente zastúpil náhradník a po návrate z väzby by sa do parlamentu mohol vrátiť…

Nie som si istý, či sa to dá takto aplikovať. Nepamätám si to už presne.

Ako by ste hlasovali? Ako vnímate obvinenie expremiéra, dnes opozičného poslanca Roberta Fica a bývalého ministra vnútra Roberta Kaliňáka, ktorí mali ako zločinecká skupina pôsobiť aj v čase, keď ste boli koaliční partneri?

Je to teoretická otázka a ja už navyše nie som poslancom. Predpokladám, že na výbor dostanú všetky potrebné materiály, na základe ktorých sa majú rozhodnúť. To ale ja tiež nemám a nepoznám podrobnosti. Je to chúlostivá vec, pretože keď urobia chybu, veľmi ťažko sa bude dať napraviť. Čítal som vyjadrenia dekana Eduarda Burdu alebo bývalého šéfa vyšetrovateľov Jaroslava Ivora, ktorí si myslia, že to obvinenie zo založenie zločineckej skupiny stojí na vratkých nohách. Neviem, čo je napísané v tom odôvodnení, ale ak to nie je dobre vyargumentované a vydokladované, obávam sa, aby poslanci neurobili chybu. Aby sme sa nevrátili do čias Vladimíra Mečiara, keď poslanca Františka Gauliedera zbavili mandátu poslanca na základe toho, že akože napísal list, ktorým sa mandátu sám vzdal. On pritom tvrdil, že takýto list nenapísal. Zdá sa mi, že to nebude jednoduché rozhodovanie. Poslanci, ktorí budú o Ficovom vydaní hlasovať, by mali pamätať aj na to, že ak urobia chybu, tá sa bude ťažko odstraňovať.

Prečo by to bola chyba, veď o tom, či Fico bude, alebo nebude stíhaný väzobne, rozhodne napokon aj tak len súd?

Nie som právnik, ale dobre viem, že poslanca možno stíhať aj na slobode. Veď to nie je problém. Tu nestojí otázka, či poslanca stíhať, alebo nie, ale či väzobne. Ak ho vydajú na väzobné stíhanie, nebude môcť vykonávať svoj mandát a nakoniec môže súd povedať, že to obvinenie neobstojí. V takom prípade by podobne ako podnikateľa Jaroslav Haščák mohol žiadať odškodnenie od štátu. Je to chúlostivá záležitosť a mali by si dobre premyslieť, či ho vydajú do väzby. Nie som si istý, či je to najlepší nápad.

V súvisiacom prípade údajného vydierania prezidenta Andreja Kisku Robertom Ficom ste boli v apríli 2019 vypovedať ako svedok. Aký je teda váš názor na to trestné stíhanie?

To uznesenie som nečítal. Ako dôchodca mimo politiky robím radšej iné veci. Ako som hovoril, z vyjadrení právnikov, ktoré som čítal, si myslím, že to hlavné obvinenie zo založenia zločineckej skupiny stojí na vratkých nohách. Bol som vtedy vypovedať, ale nepamätám si to už presne. V tom čase som to ale nebral ako vydieranie. Zdá sa mi, že takto som aj vypovedal. Nemyslím si, že vyzvedanie informácií o Kiskovi, Matovičovi alebo komkoľvek inom a obsadenie funkcií ľuďmi, ktorým politik verí, znamená, že založil zločineckú skupinu. Nemyslím si, že toto je správne. Ale pripomínam, že je to názor laika, a nie odborníka.