Fico očakáva, že poslanci budú súhlasiť s jeho väzbou

Spresnil, že samotná výpoveď trvala asi desať minút. „Stále nechápeme, v čom spočíva podstata tohto šialeného uznesenia,“ povedal Fico na tlačovej besede po výsluchu. Podčiarkol, že napriek tomu sa rozhodol zúčastniť na procesných úkonoch a v utorok prišiel na deviatu ráno na výsluch.

„Pýtali sme sa vyšetrovateľa, v čom spočíva obvinenie,“ pokračoval Fico s tým, že tak ako vyšetrovateľ nahrával výsluch na kameru, má aj on k dispozícii zvukový záznam. „Spýtal sa ma vyšetrovateľ, či budem vypovedať. Tak som povedal: My to čítame zhora-zdola, my tomu uzneseniu nerozumieme a neviem, proti čomu sa mám brániť,“ pokračoval. Fica sprevádzal jeho právny zástupca David Lindtner.

„On čušal a pozeral sa na mňa ako výr,“ opísal reakciu vyšetrovateľa. Tieto slová použil Fico na adresu policajta viackrát. Podľa neho vyšetrovateľ nevedel vysvetliť ani prípad, ktorý riešil Európsky súd pre ľudské práva a na ktorý odkazuje v uznesení. Aj preto je Fico presvedčený, že uznesenie nenapísal vyšetrovateľ, ale „Matovičov pes Lipšic na Úrade špeciálnej prokuratúry“. Dôvodí, že vyšetrovateľ nevie po anglicky a nevedel vysvetliť „ťažké právnické vety v angličtine“.

Myslel tým špeciálna prokurátora Daniela Lipšica. Ten je však z tohto prípadu vylúčený, o čom rozhodol generálny prokurátor Maroš Žilinka ešte minulý týždeň. „Mám sa brániť, že som bol predseda vlády, alebo, že som nominoval ľudí? Mám sa brániť za to, že Kiska s Matovičom páchali daňovú trestnú činnosť?“ položil Fico otázku na margo svojho obvinenia.

S Kaliňákom sú obvinení, že zneužili právomoc verejného činiteľa a daňové tajomstvo, keď si nechali zistiť a zverejnili detaily o daňových deliktoch terajšieho ministra financií Igora Matoviča (OĽaNO) a bývalého prezidenta Andreja Kisku.

„Je zločinom byť premiérom, je zločinom vymenovať si svojho človeka napríklad za šéfa úradu, je zločinom informovať, čo páchali vaši politickí oponenti,“ pokračoval Fico.

Potom sa pustil do prezidentky Zuzany Čaputovej, ktorá mu na sociálnej sieti odkázala, že sa namiesto právnych prostriedkov „bráni politickými útokmi“ a Ficova hra je podľa nej „založená na lži a oslabuje dôveru v spravodlivosť“ s tým, že ide o politické tlaky na orgány činné v trestnom konaní. Podľa Fica mu prezidentka chce zabrániť, aby sa bránil aj politicky. Vyčíta jej, že sa minulý rok zastala vyšetrovateľov NAKA, ktorí tiež išli do väzby.

Fico tvrdí, že si stojí za svojim a mohol na tlačových besedách informovať o daňových kauzách Matoviča a Kisku. „To je náš hriech. Za tým si stojím, tak ma obeste,“ vyhlásil.

„Nerobím si žiadne ilúzie,“ zhodnotil svoje šance Fico pri prejednávaní jeho vydania na väzobné stíhanie v parlamente. Mandátovo-imunitný výbor bude o jeho vydaní rokovať v stredu, tam sa chce brániť. Vo štvrtok ráno by malo otázku jeho vydania prerokovať plénum. „Mňa čaká vydanie do väzby vo štvrtok,“ skonštatoval Fico a dodal, že „sme svedkami konca demokracie na Slovensku“.

Tvrdí, že vedenie strany počas jeho väzby vyriešia. „My nejako vyriešime, ako bude fungovať Smer, keď ja budem v teplákoch v Justičnom paláci. Zajtra je výbor, ktorý sa tým bude zaoberať, zaznie tam aj naša obhajoba. Ale pozerajúc sa na ľudí vo vládnej koalícii, nemám žiadnu ilúziu ako to dopadne. Toto je fašistická metóda likvidácie opozície, aká nemá obdobu v modernej histórii Slovenskej republiky od roku 1993,“ dodal.

Podľa podpredsedu Smeru a poslanca Ľuboša Blahu „Fico nesmie ísť do väzby“. „Pokiaľ ho strčia do väzby, nie je v bezpečí,“ podotkol s odkazom na osud bývalého policajného prezidenta Milana Lučanského. Blaha vyzval verejnosť, aby prišla Fica do parlamentu vo štvrtok podporiť.