Klus: Viac členov NATO je dobrou správou pre bezpečnosť a stabilitu Európy

Ak bude mať Organizácia Severoatlantickej zmluvy (NATO) viac členov, bude to len dobrou správou pre bezpečnosť a stabilitu celej Európy. Štátny tajomník rezortu diplomacie Martin Klus (SaS) tak reaguje na rozhodnutie Fínska a Švédska, že spoločne predložia žiadosť o vstup do NATO aj napriek vyhrážkam zo strany Ruskej federácie. Klus to skonštatoval vo svojom profile na sociálnej sieti.